Ainda em primeiro, Estêvão tem artilharia do Brasileirão ameaçada; veja lista

Mesmo suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, Estêvão segue como artilheiro do Brasileirão com 12 gols. No entanto, a concorrência aumentou após a 34ª rodada.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vira contra o Bahia e segue vivo na luta pelo título do Brasileirão

Com o gol de falta contra o Bahia, Raphael Veiga chegou aos 11 gols e empatou com Yuri Alberto, do Corinthians, e Pedro, do Flamengo, na vice-liderança. Logo atrás, aparecem cinco jogadores com dez, incluindo o atacante Flaco López.

Após o jogo em Salvador, o Palmeiras se tornou a única equipe com três jogadores marcando dois dígitos em gols nesta edição do campeonato. O trio formado por Estêvão, Veiga e López, inclusive, é responsável por mais da metade dos tentos do Verdão na competição.

continua após a publicidade

Pedro fora da disputa

Na disputa pela artilharia do Brasileirão, Pedro rompeu os ligamentos do joelho no início de setembro, durante atividade da Seleção Brasileira no centro de treinamentos do Athletico Paranaense, e precisou passar por cirurgia.

Por conta da lesão, o atacante desfalca o Flamengo pelo restante da temporada e só deve retornar aos gramados na metade de 2025.

Pedro era o artilheiro do Brasileirão até romper os ligamentos do joelho (Crédito: Sipa US / Alamy Stock Photo)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja lista de artilheiros do Brasileirão