Palmeiras marca no fim, e web crava: ‘Vai ser campeão’

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão, e segue vivo na briga pelo título. O gol da vitória foi marcado já nos acréscimos da partida, por Flaco López, em lance que precisou da ajuda do VAR para confirmar que a bola cruzou a linha.

A virada do Verdão gerou muita repercussão na web. Via redes sociais, torcedores de diversos times reagiram ao gol, e alguns cravaram que a vitória conquistada indica que o clube será campeão brasileiro. Com o resultado, o Palmeiras está a um ponto de distância do líder Botafogo, que entra em campo ainda nesta quarta-feira (20) para enfrentar o Atlético-MG.

Confira abaixo publicações sobre a vitória do Palmeiras sobre o Bahia:

✅ Ficha técnica

BAHIA 1 X 2 PALMEIRAS

34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

🥅 Gols: Luciano Rodrúguez (BAH); Rapahel Veiga e Flaco López (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Gilberto (BAH); Marcos Rocha (PAL)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Thaciano (Biel), Luciano Rodríguez (Everaldo) e Ademir (Cauly).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira

Weverton; Marcos Rocha, Murilo (Gusto Góme), Vitor Reis e Caio Paulista (vanderlan); Aníbal Moreno, Maurício e Raphael Veiga (Flaco López); Felipe Anderson (Gabriel Menino), Dudu (Rômulo) e Rony.

