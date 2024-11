Comentarista critica Abel Ferreira e analisa vitória do Palmeiras: ‘Ares de pacto’

O Palmeiras venceu o Bahia de virada nesta quarta-feira (20), com gol de Flaco López nos últimos minutos, na Arena Fonte Nova. O jornalista Alexandre Praetzel criticou Abel Ferreira no jogo pelo Brasileirão, citou atuação ruim do Alviverde, mas destacou a vitória do time paulista.

continua após a publicidade

- Abel Ferreira foi muito mal, demorou para mexer e ainda assim o Palmeiras ganhou o jogo, com atuação inferior ao Bahia. Uma vitória enorme com ares de pacto. Impressionante - escreveu Alexandre Praetzel.

O Bahia abriu o placar com Luciano Rodríguez aos 27 minutos, e Raphael Veiga deixou tudo igual aos 41' do primeiro tempo. No segundo tempo, o Esquadrão fez o segundo, mas o VAR invalidou a jogada. Já aos 44' da etapa final, Flaco López recebeu cruzamento na área e completou para o gol para virar o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Bahia teve mais posse de bola e finalizou mais na partida, mas não conseguiu transformar as chances em gols. Com a vitória, o Palmeiras coloca pressão no Botafogo, que enfrenta o Atlético-MG fora de casa logo mais, às 21h30. O Alvinegro lidera o Brasileirão com vantagem de um ponto para o clube paulista.