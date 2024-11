Palmeiras vira contra o Bahia e segue vivo na luta pelo título do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 nesta quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano Rodríguez abriu o placar para o Tricolor, enquanto Rapahel Veiga, em cobrança de falta, e Flaco López, nos minutos finais, viraram para o Verdão.

Com o resultado, o clube paulista encurtou para um ponto a distância para o Botafogo, que ainda enfrenta o Atlético-MG na rodada. Já o Bahia permanece na oitava colocação, com 46 pontos.

Como foi a partida?

A partida começou com ambas as equipes apresentando dificuldades para criar jogadas, com a maioria das ações concentradas no meio de campo. Após os minutos iniciais, o Bahia começou a pressionar a saída de bola do Palmeiras, mas não conseguiu transformar a imposição em chances claras de gol.

Na primeira oportunidade clara, no entanto, a equipe comandada por Rogério Ceni abriu o placar com Lucho Rodríguez, que recebeu na entrada da área e bateu no canto esquerdo de Weverton. Minutos depois, Jean Lucas teve ótima oportunidade para ampliar, mas o goleiro alviverde realizou grande defesa.

E quem não faz, toma. Três minutos depois, Veiga acertou uma cobrança de falta no ângulo esquerdo de Adriel e empatou o placar em Salvador. Os minutos finais, por sua vez, foram de domínio do Verdão.

Ambos os times retornaram para a segunda etapa sem mudanças. A dinâmica em campo, por sua vez, permaneceu a mesma: poucas chances e muitas faltas. Aos 39 minutos, Jean Lucas anotou para o Bahia, mas o gol foi anulado por impedimento.

No último minuto do tempo regulamentar, Flaco López aproveitou cruzamento de Vanderlan para virar o marcador para o Verdão, após revisão no VAR.

Felipe Anderson durante partida entre Palmeiras e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo Sábado (23), quando visita o Atlético-GO, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. No domingo (24), o Bahia recebe o Athletico, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte. Ambas as partidas são válidas pela 25ª rodada do Brasileirão.

✅ Ficha técnica

BAHIA 1 X 2 PALMEIRAS

34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

🥅 Gol: Luciano Rodrúguez (BAH); Rapahel Veiga (PAL) e Flaco López

🟨 Cartões amarelos: Gilberto (BAH); Marcos Rocha (PAL)

ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Tiago); Thaciano (Biel), Luciano Rodríguez (Everaldo) e Ademir (Cauly).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira

Weverton; Marcos Rocha, Murilo (Gusto Góme), Vitor Reis e Caio Paulista (vanderlan); Aníbal Moreno, Maurício e Raphael Veiga (Flaco López); Felipe Anderson (Gabriel Menino), Dudu (Rômulo) e Rony.