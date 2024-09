Copiar Link

Publicada em 18/09/2024

Mais uma fase da Libertadores se inicia com três confrontos com clubes brasileiros. Nesta quarta-feira (18), Fluminense recebe o Atlético-MG, no Maracanã, e o Botafogo enfrenta o São Paulo no Nilton Santos. Na quinta-feira (19), o Flamengo entra em campo contra o Peñarol, também no Maracanã, para finalizar os jogos de ida das quartas de final. O especialista Paulo Caravina, do Cria Lab! do Lance!, analisa as arbitragens de cada duelo dessa rodada.

Fluminense x Atlético Mineiro - Facundo Tello (ARG)

Facundo Tello foi o árbitro do lance polêmico do gol de mão de Gustavo Gómez, que poderia ter dado a classificação para o Palmeiras nas oitavas da Libertadores contra o Botafogo. O argentino foi também o único sul-americano na temporada de 2024 da Eurocopa. Com uma média de seis cartões por partida na Copa Libertadores, o árbitro será responsável por apitar o duelo entre Fluminense e Atlético-MG.

- Árbitro que aceita mais conversas com os jogadores, costuma segurar o cartão muitas vezes no primeiro tempo e não gosta de acréscimo - comentou Caravina.

Botafogo x São Paulo - Esteban Ostojich (URU)

Esteban Ostojich também apitou o confronto do Botafogo contra o Palmeiras, dessa vez, o jogo de ida das oitavas da Libertadores, em que o Glorioso venceu por 2 a 1. Uma curiosidade sobre Caravina é a média de penalidades do árbitro uruguaio, com cerca de apenas um pênalti a cada 30 partidas.

- Ostojich costuma ser um árbitro mais disciplinador, não tem dó de aplicar cartão amarelo e costuma se incomodar muito com a área técnica. Talvez a escala seja para poder segurar mais o treinador do São Paulo, Luis Zubeldía. Ostojich tem como costume fugir de marcação de pênaltis, ele aceita mais contatos dentro da área - observou o especialista.

Flamengo x Peñarol - Jesús Valenzuela (VEN)

Também com polêmicas no currículo, Jesús Valenzuela apitou a estreia do Brasil na Copa América 2024, contra a Colômbia. Assim, o venezuelano foi o responsável por não marcar o pênalti em Vini Jr durante a partida, última do árbitro na competição. Apesar das controversas, Caravina considera o trabalho de Valenzuela marcado por boas atuações.

- O melhor árbitro sul-americano, na minha opinião, na atualidade. É um árbitro que costuma deixar o jogo correr mais e é muito disciplinador, e por isso eu gosto muito dele apitando. A expectativa para esse jogo é de muitos cartões pela rivalidade Brasil e Uruguai - concluiu.