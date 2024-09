Jogos da Libertadores no Rio terão esquema especial na segurança e no transporte; entenda

Rio terá três jogos da Copa Libertadores esta semana (Foto: Divulgação)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 16/09/2024 - 18:31 • Rio de Janeiro

Um efetivo com 1.170 agentes públicos de segurança, além de outros 900 privados, será o responsável por garantir a segurança de quem for para os jogos da Libertadores no Rio esta semana. Além deles, 3,4 mil servidores e funcionários de 11 secretarias municipais atuarão em áreas de ordenamento público, transporte, segurança, saúde e limpeza urbana.

A operação incomum é reflexo de duas noites que prometem agitar a cidade do Rio. Na quarta-feira, depois de muito tempo, a capital fluminense terá dois grandes jogos de forma quase concomitante: às 19h, o Fluminense recebe o Atlético-MG no Maracanã, e às 21h30 será a vez de o Botafogo enfrentar o São Paulo no Nilton Santos (Engenhão).

Na quinta, o Maracanã terá outro jogo de Libertadores, com o Flamengo encarando o Peñarol a partir das 19h. Nesse mesmo dia, a Barra da Tijuca estará recebendo milhares de pessoas para mais um dia de Rock in Rio.

Além do aumento de efetivo nas ruas, a Prefeitura decretou ponto facultativo na quarta e na quinta-feira. O intuito é (tentar) desafogar o transporte público, principal meio de locomoção de torcedores — e fãs de rock — para todos esses eventos.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar ficarão responsáveis pelas escoltas das torcidas adversárias na chegada e na saída do Estado.

Engenhão será palco de Botafogo x São Paulo na quarta-feira (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Metrô terá horário de funcionamento alterado

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) informou que irá colocar 50 operadores, seis viaturas, dez motos e 13 painéis informativos para orientar o fluxo de pessoas nos jogos do Maracanã. No Engenhão, por sua vez, o efetivo irá contar com 35 operadores, quatro viaturas, seis motocicletas e quatro painéis.

Por causa dos jogos da Libertadores no Rio, a concessionária MetrôRio informou que irá manter a estação Central do Brasil, no Centro, aberta para embarque de passageiros até 1h30 de quinta-feira. A intenção é facilitar a locomoção dos torcedores que forem ao Engenhão assistir ao jogo Botafogo x São Paulo.

A extensão do horário se deve ao fato que a Central do Brasil faz integração com os trens da Supervia. Um dos ramais faz conexão com o estádio Nilton Santos e é muito utilizado pelos torcedores. O MetrôRio alerta, contudo, que as demais estações funcionarão com horário normal (meia-noite), e ficarão abertas apenas para o desembarque de passageiros.

A concessionária informou ainda que haverá reforço na segurança das estações tanto na quarta quanto na quinta-feira, quando acontece o jogo entre Flamengo e Peñarol. A Supervia irá colocar mais trens em circulação, mas não detalhou como será sua operação até o início da noite desta segunda-feira.