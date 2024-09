Rodri reclama de excesso de jogos dos europeus; veja como é no Brasil

Rodri reclamou do aumento de jogos no calendário europeu (Oli Scarff/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 16:49 • Rio de Janeiro

O volante espanhol Rodri, que atua pelo Manchester City, demonstrou incômodo com a nova fórmula da Champions League, que poderá fazer com que um clube jogue até quatro partidas a mais do que no formato que vigorou até a temporada passada. Segundo o jogador, há risco de greve devido ao alto número de partidas numa mesma temporada. Mas quantos jogos fazem os clubes europeus? E como é no Brasil?

➡️Nova Champions League terá calendário repleto de clássicos na primeira fase; confira lista

➡️Alisson reclama de novo formato da Champions League: ‘Ninguém pergunta aos jogadores’

O Lance! fez um levantamento com base nos campeões das cinco principais ligas europeias na temporada 2023/2024, e comparou com o calendário de jogos de alguns dos principais clubes do Brasil em 2023. E dá para imaginar que Rodri se assustaria se atuasse por aqui.

É verdade que o Manchester City foi o grande clube que mais atuou no Velho Continente na temporada passada. Contando o Mundial de Clubes, a Liga dos Campeões, a Premier League e as copas nacionais, o time entrou em campo 59 vezes. Foram dez partidas a mais do que a Internazionale, campeã italiana, fez no mesmo período.

O número, porém, está bem abaixo do total de partidas que fez o Fortaleza. Em 2023, o time entrou em campo 78 vezes para disputas continentais (Libertadores e, depois, Copa Sul-Americana), nacionais e regionais — além do Campeonato Cearense, o time chegou à semifinal da Copa do Nordeste.

Flamengo, Palmeiras e Fluminense também fizeram mais de 70 jogos em 2023. O time rubro-negro iniciou a temporada com duas partidas do Mundial de Clubes — por causa da Copa do Mundo do Catar em dezembro, a edição de 2022 foi realizada apenas em fevereiro do ano passado. E seguiu a temporada regular com o Estadual, as competições nacionais e as continentais (Libertadores e Recopa).

Campeão da América, o Fluminense turbinou a temporada passada com o Mundial de Clubes. O Palmeiras chegou até a semifinal da Libertadores, e teve nas copas e no Estadual outro fator para inchar o calendário.

Clubes brasileiros atuaram bem mais que europeus. (Arte: Lance!)

Datas Fifa impactam números de jogos dos europeus

Apesar de terem cerca de duas dezenas de jogos a menos do que os brasileiros em seus clubes, jogadores que atuam nos grandes do futebol europeu acabam tendo grande impacto com as datas Fifa. Afinal, a maioria deles é convocada pelas seleções nacionais.

Todos os anos, há cinco datas Fifa, somando dez jogos. Elas são usadas para amistosos, confrontos pelas Eliminatórias ou, no caso dos europeus, jogos da Liga das Nações. E, a cada dois anos, há os torneios continentais de seleções — Eurocopa e Copa América — ou a Copa do Mundo. Quem chega à final disputa mais sete partidas.