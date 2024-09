Pepsico anuncia patrocínio em projeto social de futebol feminino

O projeto, que nasceu em São Paulo, está na sua terceira edição. Com o objetivo de utilizar o esporte como uma ferramenta de transformação educacional e social, o programa facilita a inserção das meninas no mercado esportivo e contribui para o avanço do futebol feminino no Brasil. Camila Estefano, gerente geral do programa, avaliou a importância de ter parceiros de grande porte no projeto.