Escalações de Sport x Internacional: Roger Machado vai com time misto

O Internacional vai enfrentar o Sport, deste domingo (25), com time misto. Pensando na partida com o Bahia, pela Libertadores, na quarta-feira (28), o técnico Roger Machado vai com time misto para a partida da décima rodada do Campeonato Brasileiro acontece na Ilha do Retiro, a partir das 16h (de Brasília). O jogo terá transmissão pela RBS TV, para o Rio Grande do Sul, e pelo Premiere.



O Colorado entra em campo contra o Leão às portas da zona de rebaixamento. Como o Grêmio venceu pela manhã, o Alvirrubro soma dez pontos, na 16ª posição, um ponto e uma colocação à frente do Vitória. O Sport tem apenas dois pontos e amarga a lanterna.

Cinco titulares sequer viajaram

O time do Inter terá pelo menos seis ausências. Enquanto o zagueiro Victor Gabriel sofreu lesão no tornozelo direito – entorse com ruptura parcial os ligamentos –, seu parceiro Vitão, os meio-campistas Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, além do atacante Wesley, nem foram a Recife. Para seus lugares, o comandante colorado deve colocar Clayton, Juninho, Ronaldo, Diego Rosa, Bruno Tabata e Gustavo Prado.

Dessa forma, a equipe vai a campo com Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Bruno Tabata, Ricardo Mathias e Gustavo Prado.

Sport busca primeira vitória

Com apenas dois pontos em nove jogos, o Sport vai para o jogo atrás da primeira vitória no Brasileirão. O Leão chega pressionado para começar a pensar em sair do Z4. O trabalho de António Oliveira ainda está iniciando, mas a pressão só aumenta com o passar dos jogos.

O técnico português deve escalar o time com: Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Lucas Lima, Zé Lucas, Rivera e Barletta; Pablo.