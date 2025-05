Sport x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Internacional vive a segunda partida decisiva da “semana do ano”. O confronto com o Sport, às 16h (de Brasília) deste domingo (25), na Ilha do Retiro, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, pode distanciar o Colorado da zona de rebaixamento ou colocar o Alvirrubro de vez na no Z4. Do lado do Leão, lanterna da competição, a partida pode ser uma tentativa de reação. O jogo será transmitido pela RBS TV, para o Rio Grande do Sul, e pelo Premiere (TV fechada).

Como chegam Sport e Internacional

O time do técnico Roger Machado soma dez pontos, na 15º colocado, um ponto à frente o Grêmio, 17º. O Inter vem de vitória de 3 a 0 sobre o Maracanã-CE, pela terceira fase da Copa do Brasil, partida que garantiu a classificação às oitavas de final.

Mesmo precisando vencer neste domingo, o Colorado deve escalar time reserva, já que tem outro enfrentamento decisivo na quarta-feira (28), pela Libertadores, quando recebe o Bahia, precisando de um empate para garantir a ida às oitavas do torneio nacional.

Já a equipe pernambucana tem apenas dois pontos no Brasileirão, na 20ª posição. O Leão chega pressionado pela primeira vitória no Nacional para começar a pensar em sair do Z4. O trabalho de António Oliveira ainda está iniciando, mas a pressão só aumenta com o passar dos jogos.

As estatísticas de Sport e Internacional

Na maratona de 19 partidas entre o dia 29 de abril e 1º de junho, o Alvirrubro acumula 16 jogos por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Ao todo, soma seis vitórias, seis empates e quatro derrotas. No Nacional, são duas vitórias, quatro empates e três derrotas, 11 gols a favor e 13 contra.

Eliminado na Copa do Brasil ainda na primeira fase, pelo Operário-MT, o Sport está disputando apenas o Brasileirão. Nas nove rodadas até aqui cumula sete derrotas e apenas dois empates. Colocou quatro bolas na rede e tomou 16.

Tudo sobre o jogo Sport x Internacional, pelo Campeonato Brasileiro (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X INTERNACIONAL

10ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: estádio da Ilha do Retiro, Recite (PE)

📺 Onde assistir: RBS TV (para o Rio Grande do Sul) e Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT: Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Lucas Lima, Zé Lucas, Rivera e Barletta; Pablo (Carlos Alberto).

INTERNACIONAL: Anthoni; Nathan, Rogel, Juninho e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Bruno Tabata, Ricardo Mathias e Wesley.