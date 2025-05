O planejamento inicial era chegar ao fim da maratona de 19 jogos em 65 dias – faltam três partidas – na parte de cima da tabela. A realidade é que o Internacional vai a Recife com a pressão da proximidade do Z4 enfrentar o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas dois pontos, na tarde deste domingo (25), na Ilha do Retiro. De acordo com dados levantados pelo Lance!, quadro aponta para chances mínimas de título e até para ficar entre os quatro primeiros.

Apesar da situação, o técnico Roger Machado deve escalar time misto. Isso porque na quarta-feira (28), o Colorado tem outra partida decisiva, contra o Bahia. O confronto define qual dos brasileiros do Grupo F da Libertadores se classifica para as oitavas de final.

Chances alvirrubras são pequenas

Dados levantados pelo Lance! indicam que as chances alvirrubras de conquistar o Brasileirão, um dos objetivos do ano, são muito pequenas. Pelos cálculos, antes do começo da décima rodada, elas são de 1,41% – para ser vice, giram em torno de 2,27%; ficar em terceiro, de 2,87%; e em quarto, de 3,37%.

Atualmente, o Inter está em 15º, com dez pontos. Pela análise feita, os destaques da campanha são negativos, como ataque ineficaz, projeções descendentes e saldo de gols negativos. Com uma margem para erro mínima, o Colorado precisa reagir nos confrontos diretos com times do Z4 – como o próprio Sport, neste domingo – para não entrar em colapso na competição.

Quase toda a equipe será poupada

Pensando em preservar o elenco, seja do desgaste da viagem de 5.922km ida e volta, seja de lesões, o treinador alvirrubro deverá manter apenas Anthoni, Thiago Maia, Ricardo Mathias e Wesley do time titular. O restante da equipe deve ser poupada, alguns inclusive nem embarcando para Recife.

Assim, o Colorado deve começar a partida contra o Leão com Anthoni; Nathan, Rogel, Juninho e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Bruno Tabata, Ricardo Mathias e Wesley.