Escalações de Internacional x Nacional: Roger Machado coloca dois guris no time

O Internacional recebe o Nacional do Uruguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Para a partida, marcada para às 21h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o técnico Roger Machado colocará dois guris no time. O objetivo é vencer os uruguaios para manter a liderança da chave e encaminhar a classificação para as oitavas de final.

O primeiro garoto a entrar na equipe é Victor Gabriel. O zagueiro retoma a titularidade, perdida por conta de uma lesão muscular sofrida na final do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio, no dia 16 de março. O camisa 41 retornou aos treinos na semana passada e ficou no banco no empate em 1 a 1 no Gre-Nal de sábado (19).

O outro guri é Gabriel Carvalho. O 34 não começa um jogo desde o ano passado. Em janeiro, o atacante quebrou o pé esquerdo durante um treino da Seleção Brasileira. Recuperado, ele vem ficando à disposição desde a partida contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, no dia 12 de abril.

Confira as informações do jogo entre Internacional e Nacional-URU pela Libertadores

Assim, o Internacional deve jogar com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Gabriel Carvalho, Valencia e Wesley.

Enquanto isso, Pablo Peirano deve manar o Bolso a campo com Mejía; Calione Fuentes, Coate e Millán Díaz; Ancheta, Oliva, Bogio, Recoba e Báez; Lucas Villalba e Nico López.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X NACIONAL-URU

3ª RODADA – FASE DE GRUPOS – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de abril de 2025, às 21h39min (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre;

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming);

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

🖥️ VAR: Yorman Delgado (VEN)