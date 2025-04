Internacional x Nacional: Confrontos pela Libertadores

Internacional e Nacional protagonizam um dos confrontos mais tradicionais entre Brasil e Uruguai na história da Copa Libertadores. Com 12 jogos disputados no torneio continental, o duelo envolve dois clubes campeões da América, carregando uma rivalidade que reflete a tradição do futebol sul-americano. O retrospecto é equilibrado, mas com leve vantagem para o Colorado, que soma cinco vitórias contra duas da equipe uruguaia, além de cinco empates. O Lance! te conta tudo sobre Internacional x Nacional na Libertadores.

Confrontos históricos de Internacional x Nacional

Os primeiros confrontos ocorreram ainda na década de 1980, mas foi nos anos 2000 que a rivalidade ganhou novos capítulos marcantes. Um dos momentos mais emblemáticos foi o embate pelas oitavas de final da Libertadores de 2006, ano do primeiro título continental do Internacional. Na ocasião, o clube gaúcho eliminou o Nacional com uma vitória no Uruguai e um empate em Porto Alegre, em meio à campanha histórica rumo à conquista inédita.

Outros capítulos intensos aconteceram nas edições de 2007, 2019 e 2023, todas com confrontos em fase de grupos ou mata-mata. Em 2019, novamente nas oitavas de final, o Inter voltou a levar a melhor com duas vitórias, inclusive com o Beira-Rio lotado e atuação decisiva de Paolo Guerrero. Já em 2023, os duelos terminaram empatados, mostrando que o equilíbrio entre os dois clubes segue sendo uma constante no torneio.

No total, o Internacional nunca perdeu para o Nacional atuando em casa pela Libertadores. Por outro lado, os duelos em Montevidéu costumam ser mais difíceis, com vitórias para ambos os lados. Além dos números, o confronto é cercado por tradição, rivalidade regional e partidas sempre intensas, o que o torna um clássico internacional relevante na história da principal competição de clubes da América do Sul.

Todos os jogos pela Libertadores