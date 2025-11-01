Escalações de Cruzeiro x Vitória: mudanças nas duas equipes

Com objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vitória se enfrentam neste sábado (1º), às 16h, no Mineirão, pela 31ª rodada. Os dois treinadores, Leonardo Jardim e Jair Ventura, tiveram problemas de suspensão e contusão para escalar as equipes.

Com 57 pontos na terceira colocação, o Cruzeiro busca garantir classificação para a Copa Libertadores de 2026 e ainda manter chances matemáticas de conquistar o título. Já o Leão da Barra, com 31 pontos na 17ª posição, tenta escapar da ameaça de rebaixamento para a Série B.

Na Raposa, Leonardo Jardim confirmou a entrada de João Marcelo e Jonathan Jesus na zaga, nos lugares de Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, suspensos, e do equatoriano Arroyo no atacante, na vaga deixada por Wanderson, que machucou a coxa esquerda e não joga mais neste ano.

Arroyo será titular do Cruzeiro mais uma vez neste sábado (1º) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

No Vitória, Jair Ventura, que já tinha oito jogadores machucados, ganhou mais um de última hora: o lateral-direito Raul Cáceres, que voltaria ao time após cumprir suspensão na derrota para o Corinthians, reclamou de dores na coxa e continua de fora. O zagueiro Lucas Halter e o meio-campo Ronald estão suspensos.

A equipe baiana vai começar jogando com:

Thiago Couto, Camutanga, Neris, Zé Marcos e Erick; Willian Oliveira, Dudu e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Matheuzinho e Renato Kayzer.

Thiago Couto será o goleiro do Vitória contra o Cruzeiro, no Mineirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Cruzeiro leva ampla vantagem no confronto com o Vitória no Mineirão

No Mineirão, o Cruzeiro não perde para o Vitória desde 1998, quando o time baiano venceu por 2 a 0, em 30 de agosto, pelo Brasileirão. Ao todo são 25 jogos, com 21 vitórias celestes, três empates e apenas essa derrota, há mais de 27 anos. Pelo Brasileiro de 2010, o Vitória também ganhou do time celeste como visitante, mas o jogo foi realizado no estádio Ipatingão: 1 a 0, em 22 de agosto – curiosamente o mesmo mês do triunfo de 1998.