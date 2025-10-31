Cruzeiro está a duas vitórias de garantir vaga na Libertadores
Situação da Raposa melhorou com a final brasileira entre Flamengo e Palmeiras
A definição da final da Copa Libertadores deste ano entre Flamengo e Palmeiras melhorou a situação do Cruzeiro na briga por vaga na edição da competição sul-americana em 2026. O Departamento de Matemática da UFMG atualizou os cálculos após a classificação do time paulista para a decisão contra o Rubro-Negro carioca.
De acordo com os professores da UFMG, o Cruzeiro poderá garantir a vaga na 32ª rodada do Brasileirão. Para isso, terá de derrotar o Vitória, neste sábado (1º), às 16h, no Mineirão, e o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na quarta-feira (5), às 20h.
Com a certeza de que um dos dois primeiros colocados do Brasileirão será o campeão da Libertadores, as vagas na edição de 2026, por meio do campeonato, aumentaram de seis para sete – o sexto e o sétimo colocados terão de disputar a pré-Libertadores.
A alteração do G6 para G7 fez com que a pontuação prevista para se classificar para a Libertadores diminuísse de 66 para 63 pontos, o que melhora as projeções para a equipe celeste. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG agora a Raposa tem 99,99% de chances de retornar à principal competição sul-americana em 2026 – a última participação do Cruzeiro na Libertadores foi em 2019 (veja as probabilidades abaixo).
A oito rodadas do fim do Brasileirão, o Cruzeiro, em terceiro lugar, com 57 pontos, tem dez de vantagem sobre Fluminense e Botafogo, que ocupam, respectivamente, a sexta e a sétima colocação – o Tricolor carioca tem uma vitória a mais que o rival. A diferença para o oitavo colocado, o Vasco, é de 15 pontos: 57 a 42.
Probabilidade de classificação para a Libertadores por meio do G7:
- 1) Palmeiras – 100%
- 2) Flamengo – 100%
- 3) Cruzeiro – 99,99%
- 4) Mirassol – 99,79%
- 5) Bahia – 91%
- 6) Botafogo – 71,3%
- 7) Fluminense – 71,3%
- 8) Vasco – 31,9%
- 9) São Paulo – 17,8%
- 10) Corinthians – 7%
Veja os jogos restantes para o Cruzeiro no Brasileirão:
- 31ª rodada – Vitória – 1º/11 – Mineirão
- 32ª rodada – Grêmio – 5/11 – Arena do Grêmio
- 33ª rodada – Fluminense – 9/11 – Mineirão
- 34ª rodada – Juventude – 19/11 – Alfredo Jaconi
- 35ª rodada – Corinthians – 23/11 – Mineirão
- 36ª rodada – Ceará – 30/11 – Arena Castelão
- 37ª rodada – Botafogo – 3/12 – Mineirão
- 38ª rodada – Santos – 7/12 – Vila Belmiro
