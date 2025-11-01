Sem três titulares, Cruzeiro enfrenta o Vitória para se aproximar de objetivo do ano

Cada vez mais perto de se classificar para a Copa Libertadores de 2026, principal objetivo da temporada, e ainda com chances matemáticas de conquistar o título brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Vitória neste sábado (1º), às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, com, pelo menos, três mudanças em relação ao time titular que empatou com o líder Palmeiras por 0 a 0, domingo (26), no Allianz Parque.

O técnico Leonardo Jardim não terá a zaga titular: Fabrício Bruno foi expulso e Villalba recebeu o terceiro cartão amarelo. João Marcelo e Jonathan Jesus serão os substitutos. O ex-jogador do Porto não começa jogando desde fevereiro, quando sofreu grave lesão no joelho direito. Depois da recuperação, João Marcelo atuou nos jogos contra Vasco e Sport, apenas.

Leonardo Jardim não terá três titulares neste sábado (1º), contra o Vitória (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Jonathan Jesus é sempre a primeira opção para a zaga e tem atuado bastante, devido à ausência dos titulares. Foram três partidas como titular nas últimas seis rodadas: contra Vasco, Sport e Atlético-MG.

A outra opção para a zaga é o paraguaio Gamarra, que não joga desde a Vitória Cup, torneio amistoso disputado em julho, em Cariacica (ES). Em partida oficial, o zagueiro atuou pela última vez em 28 de maio, no empate por 0 a 0 com o Unión de Santa Fé, pela Copa Sul-Americana. Gamarra revelou que, recentemente, pediu para se transferir para o Olimpia, do Paraguai, e que não foi liberado pelo técnico do Cruzeiro.

Destaque nos jogos recentes, Arroyo deve ganhar mais uma chance entre titulares do Cruzeiro

Outra mudança no Cruzeiro para o jogo contra o Vitória será no ataque. Wanderson sofreu lesão na coxa esquerda após a entrada do zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, e volta a jogar somente em 2026.

continua após a publicidade

O provável substituto é o equatoriano Arroyo, que entrou no lugar de Wanderson e fez duas boas finalizações contra o Palmeiras. O atacante já havia sido titular contra o Fortaleza e deu assistência para o gol de Christian na vitória por 1 a 0, no Mineirão, pela 29ª rodada.

Também estão fora do jogo deste sábado (1º) o atacante Marquinhos, que, com lesão no joelho esquerdo, não atua mais nessa temporada; o meia Matheus Henrique, que se recupera de fratura na costela; e o lateral-direito Fagner, no final da recuperação de fratura na fíbula direita.

Em terceiro lugar, com 57 pontos, o Cruzeiro precisa de mais duas vitórias para se garantir na Libertadores de 2026 – com a classificação de Palmeiras e Flamengo para a final deste ano, o número de vagas na competição sul-americana pelo Brasileirão aumentou para sete, e a projeção de pontos para terminar no G7 caiu de 66 para 63.