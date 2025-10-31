Cruzeiro x Vitória, pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Em posições distintas no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vitória se enfrentam neste sábado (1º), às 16h, no Mineirão, pela 31ª rodada. A Raposa ocupa a terceira colocação com 57 pontos, e o Leão da Barra é o 17º colocado com 31. A partida terá transmissão ao vivo pelo "Premiere".

Cruzeiro x Vitória CRU VIT 31ª RODADA BRASILEIRÃO Data e Hora Sábado, 1º de novembro de 2025, às 16 horas Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistentes Neuza Inês Back (SP) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO) Var Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

Ainda com chances de conquistar o título brasileiro, o Cruzeiro, cinco pontos atrás do líder Palmeiras, mira mesmo vaga direta na Copa Libertadores de 2026. A situação melhorou com a final brasileira na edição deste ano, e as chances de classificação da Raposa é de 99,99%, segundo cálculos do Departamento de Matemática da UFMG.

O Vitória esboçou uma reação nas últimas rodadas, mas ainda não o suficiente para deixar a zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, a equipe baiana ganhou três, contra Santos (1 a 0), Bahia (2 a 1) e Ceará (1 a 0), e perdeu para Vasco (4 a 3) e, na rodada passada, para o Corinthians (1 a 0).

No Mineirão, o Cruzeiro não perde para o Vitória desde 1998. Ao todo são 25 jogos, com 21 vitórias celestes, três empates e apenas essa derrota há mais de 27 anos. No turno deste Brasileirão, houve empate por 0 a 0 no Barradão, em 12 de junho.

Jogo pelo turno foi disputado debaixo de muita chuva no Barradão (Foto: Celo Gil/Cruzeiro)

Técnicos de Cruzeiro e Vitória têm problemas para escalar as equipes

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, perdeu três titulares para a partida deste sábado (1º). O zagueiro Fabrício Bruno foi expulso no empate por 0 a 0 com o Palmeiras e cumpre suspensão, assim como o companheiro de zaga Villalba, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Os substitutos serão João Marcelo e Jonathan Jesus.

O atacante Wanderson sobre grave lesão na coxa esquerda, após dura entrada do zagueiro Gustavo Gómez, do Verdão, e não joga mais na temporada. O equatoriano Arroyo deve entrar em seu lugar para ajudar o atacante Kaio Jorge quebrar jejum de gols – o artilheiro do Brasileirão, ao lado de Arrascaeta, do Flamengo, com 15 gols, não marca há nove rodadas.

No Vitória, o técnico Jair Ventura também tem problemas. O goleiro Lucas Arcanjo sofreu lesão no joelho na partida contra o Corinthians e não joga mais na temporada. O zagueiro Lucas Halter e o meio-campo Ronald estão suspensos pelo terceiro carão amarelo. Por outro lado, o lateral-direito Cáceres, ex-Cruzeiro, volta ao time, após cumprir suspensão. Além de Cáceres, o Leão conta com outros ex-jogadores da Raposa: o zagueiro Neris, o volante Willian Oliveira e o atacante Renato Kayzer.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico Leonardo Jardim)

Cássio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

VITÓRIA (Técnico Jair Ventura)

Thiago Couto, Raúl Cáceres, Neris, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira e Dudu; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.