Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Vitória contra o Cruzeiro
Rubro-Negro tem quase um time inteiro indisponível para a partida
Com dez desfalques, o Vitória tem uma dura missão a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Jair Ventura vai tentar superar as adversidades contra o Cruzeiro, postulante ao título, para seguir vivo na luta contra a zona de rebaixamento.
E o treinador vai ter dor de cabeça de sobra para escalar o time, já que o elenco tem desfalques em todas as posições, do goleiro ao atacante. Dos dez nomes, apenas dois são por suspensão: o zagueiro Lucas Halter e o volante Ronald. O restante se recupera de lesão.
Confira os jogadores que estão no departamento médico do Vitória:
- Lucas Arcanjo (goleiro) - rompimento colateral no joelho;
- Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril;
- Edu (zagueiro) - lesão no adutor direito;
- Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo;
- Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo;
- Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo;
- Baralhas (volante) - lesão na posterior da coxa esquerda;
- Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.
A boa notícia para o clube é o retorno do jovem zagueiro Kauan Coutinho, de 18 anos, uma das principais promessas do clube, que se recuperou de cirurgia no tornozelo e está entre os 23 relacionados. Outro retorno importante é o do lateral-direito Raúl Cáceres, que cumpriu suspensão contra o Corinthians.
Dessa forma, a provável escalação do Vitória contra o Cruzeiro é a seguinte: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Neris, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira e Dudu; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Como foi o último treino do Vitória?
O Vitória embarcou para Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira, logo depois de realizar a última atividade na Toca do Leão. Em campo, Jair Ventura comandou trabalhos de bola parada ofensiva e defensiva, com faltas laterais e escanteios, e jogos em campo reduzido.
CRUZEIRO X VITÓRIA
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;
📺 Onde assistir Cruzeiro x Vitória: Premiere;
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO);
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).
