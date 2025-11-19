O atacante Leozinho está de fora do 'jogo do acesso' do Athletico na Série B, mas promete assistir junto com a torcida. Vice-líder, o Furacão recebe o América-MG no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), pela 38ª rodada.

Diante da Ferroviária-SP, Leozinho começou no banco de reservas e entrou na vaga do machucado Léo Derik ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos do jogo, ele participou de duas jogadas determinantes para o resultado.

Aos 46 minutos do segundo tempo, com placar empatado em 1 a 1, o jogador atleticano recebeu o terceiro cartão amarelo por parar um contra-ataque no meio do campo. O adversário sairia quase cara a cara com o goleiro Santos, e Leozinho só não levou o vermelho, porque Zapelli também acompanhava o lance de perto.

Pouco depois, com 50, o atacante fez jogada individual pela direita e cruzou no segundo pau. Renan Peixoto aproveitou a assistência, subiu mais que o zagueiro e cabeceou para garantir o gol da virada em Araraquara (SP).

Com a vitória e suspenso diante do Coelho, o jogador rubro-negro postou em uma rede social que vai à Arena no setor da organizada Os Fanáticos, torcida em que ele já chegou a pedir à direção do clube pelo fim de uma suspensão. Normalmente, os atletas ficam no mesmo camarote da diretoria rubro-negra.

- Domingo vou assistir lá na organizada!

Cantar os 90 min pelo objetivo.

Pai tá on 🤪❤️🖤- postou.

Além de Leozinho, o lateral-direito Benavídez também está de fora por suspensão. Já o lateral-esquerdo Léo Derik se lesionou e retorna apenas em 2026.

Leozinho no Athletico

Contratado no começo de 2025, Leozinho assinou com o Athletico até o final de 2026. Até aqui, ele marcou três gols e deu duas assistências em 32 jogos, sendo oito como titular.

Ao todo, o atacante tem uma minutagem de 1.115 com a camisa rubro-negra. A média é de 34,8 minutos por partida.

Formado no futsal, o atacante de 26 anos foi eleito o melhor jogador sub-23 do mundo em 2019 e 2020. Ele fez a transição para o futebol de campo em 2023 no Hercílio Luz e, no ano passado, caiu na Série B com o Ituano.

Athletico na Série B

A um jogo do fim da Série B, o Athletico manteve a vice-liderança, com 62 pontos, um ponto acima da quinta Chapecoense. Para conquistar o acesso, o Furacão precisa apenas do empate contra o América-MG, em casa.

O time rubro-negro também briga pelo título e tem que vencer o jogo, além de torcer por uma derrota do rival Coritiba contra o rebaixado Amazonas, fora de casa.

Athletico x América-MG: domingo (23), às 16h30, Arena da Baixada