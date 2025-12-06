Palmeiras encerra preparação para pegar o Ceará, e Abel poupa titulares; veja quem não viaja

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (6), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para o confronto com o Ceará, marcado para este domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação, que participou de trabalhos táticos e técnicos, embarca nesta tarde sem alguns titulares.

continua após a publicidade

A comissão técnica liderada por Abel Ferreira optou por preservar quatro titulares neste jogo: os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo, o meio-campista Andreas Pereira e o centrovante Vitor Roque. Além deles, não viajam à capital cearense os suspensos Raphael Veiga e Piquerez.

No departamento médico estão o goleiro Weverton, o atacante Paulinho, o meio-campista Felipe Anderson e os volantes Lucas Evangelista e Emiliano Martínez.

continua após a publicidade

O Verdão terminará o Brasileirão na vice-liderança, independentemente do que aconteça nesta rodada final. O time paulista tem 73 pontos e viu o Flamengo ser campeão no meio da semana.

Retrospecto do Palmeiras

Com quatro vitórias seguidas sobre o Ceará, o Palmeiras ostenta a maior série positiva da história do confronto, igualando os quatro triunfos alviverdes em sequência entre 1971 e 1974 e, portanto, podendo alcançar uma marca inédita. Como visitante, são três vitórias seguidas, também um recorde na história do confronto ao lado dos três triunfos consecutivos dos alviverdes fora de casa entre 1971 e 1973.

continua após a publicidade

Campeão em 2022 e 2023 e vice-campeão em 2024 e 2025, o Verdão é o clube que mais vezes terminou entre os dois primeiros colocados do Brasileiro: 18 (sendo 12 títulos e 6 vices). O clube, inclusive, encerrou nove das últimas 10 edições entre os três primeiros: quatro vezes campeão (2016, 2018, 2022 e 2023), três vice (2017, 2024 e 2025) e duas em terceiro lugar (2019 e 2021).

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte na última rodada do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.