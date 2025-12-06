A torcida do Flamengo se movimenta para mais um "AeroFla", neste sábado (6), no embarque da delegação rubro-negra rumo ao Catar, onde o time disputará a Copa Intercontinental. A concentração para a festa acontece um pouco antes, no BRT do Fundão. A chegada do ônibus com a delegação rubro-negra está prevista para às 13h. Acompanhe ao vivo a movimentação dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Da resiliência à glória, Flamengo beira a perfeição em 2025 imperfeito

Junto à divulgação das informações do evento, a organização do AeroFla solicitou aos torcedores que não subam no ônibus do clube por questões de segurança. Além disso, pediu que a força policial "adote uma conduta diferenciada durante a dispersão dos torcedores". No último dia 26, durante o embarque do Mais Querido rumo à Lima, para final da Libertadores, policiais e rubro-negros entraram em conflito.

Como o Rubro-Negro já garantiu antecipadamente o título do Brasileirão na última quarta-feira (3) ao vencer o Ceará, a equipe vai utilizar time alternativo contra o Mirassol no sábado (6), às 18h30, na última rodada do campeonato. Assim, o elenco principal se concentra exclusivamente na disputa do Mundial.