Coritiba rescinde com atacante ex-São Paulo envolvido em briga há quatro meses

O Coritiba rescindiu com o atacante Caio Matheus, ex-jogador do São Paulo, nesta segunda-feira (1). O jogador estava afastado do elenco e teve uma curta passagem polêmica, com direito a briga em bar.

O atleta de 21 anos tinha contrato com o Coxa até o final de 2027 e foi liberado para procurar outro clube. A janela de transferência fecha na terça-feira (2), mas não é o caso de Caio Matheus por estar livre no mercado. Assim, ele pode assinar com qualquer time depois do fechamento.

Fora dos planos no Alto da Glória, o atacante não foi relacionado para nenhuma partida da Série B. A última vez que esteve em campo foi em 8 de fevereiro, diante do Azuriz, pelo Campeonato Paranaense.

Desde lá, Caio Matheus acabou convocado para a partida seguinte, contra o Operário-PR, em 11 de fevereiro, mas não foi acionado pelo técnico Mozart. Na sequência, acabou afastado por falta de comprometimento no dia a dia.

Ao todo, o jogador fez apenas cinco jogos, todo pelo estadual, com a camisa do Coritiba.

Caio Matheus se envolveu em briga de bar

Em maio, quando já estava afastado do grupo alviverde, Caio Matheus foi flagrado em uma briga durante uma festa na capital paranaense. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostraram o atacante com o rosto coberto de sangue por ter sido alvo de socos e garrafadas.

Em defesa, o jogador disse que foi “perseguido e hostilizado” por frequentadores da festa e que tentou deixar o local, mas foi agredido enquanto esperava um carro de transporte por aplicativo. Na época, o Coritiba afirmou que prestava apoio ao jogador para a recuperação física, mas que iria tomar medidas cabíveis na esfera profissional.

Caio Matheus rescindiu com o São Paulo e está em definitivo no Coritiba. (Foto: Reprodução)

Quem é Caio Matheus?

Caio Matheus surgiu como promessa do São Paulo em 2022, com apenas 18 anos, quando fez o gol da vitória contra o Ayacucho-PER, pela Sul-Americana, na estreia como profissional. No entanto, atuou em apenas sete partidas pelo Soberano, balançando as redes apenas em mais outra oportunidade.

O atacante chegou este ano ao Coritiba, mas não vem tendo espaço. Foram apenas cinco partidas desde a contratação, sendo todas pelo Campeonato Paranaense. Por conta do desempenho nos treinos, como externado pelo técnico Mozart, ele não é relacionado desde fevereiro.