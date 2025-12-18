O Corinthians ficou no empate por 0 a 0 com o Vasco, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Memphis foi substituído aos 39 minutos da segunda etapa, para a entrada de Dieguinho.

Dorival Júnior explica discussão com torcedor em empate do Corinthians com o Vasco

A saída foi motivada por um problema físico do atacante. Após a partida, Dorival Júnior revelou que Memphis ficou no departamento médico não treinou para a decisão. O treinador disse que pretende contar com o atleta para o duelo de volta, no Maracanã.

- O Memphis ficou dois dias no departamento médico, então tá explicado a substituição. Ele saiu faltava dez minutos, muito pensando também em um desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente qualquer outra condição. Tem hora que você precisa pensar a frente, se acontece a partir dali uma lesão, não o teríamos no domingo. Ele vai ter 90 minutos para nos ajudar com certeza no domingo - disse o treinador do Corinthians.

Olho na decisão

O atacante atuou nos 180 minutos das semifinais contra o Cruzeiro e marcou um gol no jogo de ida. Dorival Júnior revelou que optou pela alteração pensando no duelo de volta, no próximo domingo (21), no Maracanã, às 18h (de Brasília).

- Ele teve um problema e ficou no departamento médico, não teve como treinar, um jogador quando fica um tempo assim é natural que sinta também o próprio momento da partida. Para evitar qualquer tipo de situação, naquele instante, eu preferi pela alteração - explicou Dorival Júnior.

O Corinthians volta aos treinos nesta quinta-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava. A viagem do elenco para o Rio de Janeiro será no sábado, véspera da final contra o Vasco da Gama.