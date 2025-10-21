O Athletico não terá dois jogadores importantes para o próximo jogo da Série B: o meia Zapelli e o atacante Kevin Viveros. Eles desfalcam o Furacão contra o Amazonas na segunda-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada.

Zapelli e Viveros levaram o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 com o Coritiba, no domingo (19), no Couto Pereira. O primeiro foi advertido por "dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola", com 1 minuto do segundo tempo, enquanto o segundo foi por "mostrar desrespeito ao jogo causando conflito com seu adversário", com 41 minutos.

A dupla faz parte do pilar do técnico Odair Hellmann. Zapelli é o líder em assistências na temporada, com 10 em 58 jogos, e Viveros é o artilheiro do Furacão na Série B, com oito gols em 17 partidas.

Para o meio-campo, o treinador tem Giuliano e João Cruz como opções mais ofensivas, assim como Raul e Felipinho em alternativas mais defensivas. No ataque, Julimar e Alan Kardec disputam vaga como atacante de referência, já que Renan Peixoto segue no departamento médico.

Por outro lado, o Athletico terá os retornos do zagueiro Carlos Terán e do atacante Mendoza, que cumpriram suspensão no Atletiba. O primeiro deve retomar a titularidade na vaga de Léo Pelé.

Viveros tem oito gols em 17 jogos pelo Athletico na Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico na Série B

Com o empate no clássico, o Coritiba é o atual líder da Série B, com 57 pontos, três pontos acima do Novorizontino, quinto colocado. O Athletico ocupa a sétima posição, com 50 pontos, a quatro pontos do Remo, último time dentro do G-4.