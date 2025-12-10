Léo Condé deixa o Ceará após rebaixamento no Brasileirão

Depois de um acesso e um título estadual, o técnico Léo Condé está de saída do Ceará. A queda para a Série B do Campeonato Brasileiro acabou pesando na decisão de não renovar com o treinador, que tinha vínculo somente até este ano.

Condé chegou ao Ceará em junho de 2024, tendo contrato até o fim daquela temporada. O Alvinegro estava na Série B e buscava o acesso à elite do futebol nacional, o que se concretizou na última rodada do campeonato.

Em 2025, o treinador foi campeão estadual com o Vovô diante do rival Fortaleza. Após as quedas na terceira fase da Copa do Brasil e na semifinal da Copa do Nordeste, restava ao clube a disputa do Campeonato Brasileiro.

Em uma campanha marcada pela irregularidade, o Ceará não conseguiu se afastar efetivamente do Z4. Com a derrota para o Palmeiras e os demais resultados, o time foi rebaixado. A rodada final foi, portanto, a úica do clube na zona de rebaixamento.

A passagem de Léo Condé no Alvinegro durou 83 jogos. Foram 37 vitórias, 17 empates e 29 derrotas, com 103 gols marcados e 78 sofridos.

Com o rebaixamento, o Ceará descumpriu a última meta esportiva que restava para a temporada 2025. Anteriormente, os objetivos foram alcançados em duas das outras três.

Nas metas, anunciadas no fim do ano passado, a previsão era de título no Campeonato Cearense. Tal fato se concretizou, visto que a equipe superou o rival Fortaleza na decisão e ficou com o bicampeonato.