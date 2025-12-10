Torcedores do Corinthians sofrem com voos cancelados e atrasos rumo a Belo Horizonte

Torcedores do Corinthians com viagem marcada para Belo Horizonte relataram problemas para chegar a capital mineira, onde o clube alvinegro encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (10), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Ao longo desta manhã e tarde, sete voos que partiriam do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte foram cancelados. As operações afetaram três companhias aéreas, Gol, Azul e Latam.

Ao todo, 50 chegadas e 71 partidas no Aeroporto de Congonhas foram canceladas até 17h30 (de Brasília). Os cancelamentos foram provocados por um ciclone extratropical que atingiu São Paulo nesta quarta-feira (10). A capital paulista registrou ventos de até 98 km/h, e o fenômeno, considerado incomum pela Defesa Civil, também afeta regiões do Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país.

A Aena, que opera o terminal, informou que as decisões partiram das companhias aéreas e recomendou que os passageiros negociem diretamente com elas.

- A Aena informa que o Aeroporto de Congonhas está aberto para receber pousos e decolagens. Ainda assim, por decisões operacionais das companhias aéreas por causa dos ventos fortes com rajadas de mais de 90 km/h, determinação do controle de tráfego aéreo e ajustes da malha aérea das empresas, houve 50 chegadas e 71 partidas canceladas até às 17h30. A Aena recomenda que os passageiros com viagens programadas entrem em contato com as companhias aéreas para saber a situação do seu voo - declarou a empresa, em nota.

Voos cancelados de Congonhas (SP) para Confins (BH)

06h20 — Gol 10h35 — Azul 11h05 — Latam 12h20 — Azul 14h05 — Latam 15h15 — Azul 16h10 — Gol

A reportagem entrou em contato com as companhias aéreas e aguarda resposta sobre os casos. Diante das ocorrências, as próprias empresas têm buscado ressarcir os clientes com a realocação em outros voos para Belo Horizonte. Entretanto, a remarcação pode demorar mais de um dia, pois depende da disponibilidade de assentos. O incidente gerou reclamações entre os torcedores.

Problema nas estradas

Também foram registrados problemas na BR-381, a Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 580 a 590 km, e o trajeto costuma levar entre sete e oito horas de carro.

Torcedores que viajaram na quarta-feira (10) também enfrentaram dificuldades. Cerca de quatro acidentes ocorreram na rodovia, o que aumentou significativamente o tempo do percurso. Uma torcedora ouvida pelo Lance!, que está em uma caravana, como são chamadas as viagens organizadas por torcidas, relatou que saiu às 2h e só chegou às 17h, totalizando 15 horas de viagem.

A Polícia Militar de Minas Gerais espera aproximadamente 40 ônibus de torcidas organizadas do Corinthians. Os torcedores serão recebidos pela Polícia em Extrema, cidade mineira onde passarão por revista, antes de seguirem escoltados até o local da partida.

- Vamos contar com a escolta dos ônibus das torcidas organizadas da cidade de Extrema até Belo Horizonte. O acesso será pela BR-262, vão entrar na avenida Antônio Carlos, pela Santa Rosa até o Mineirinho, onde receberemos todos os torcedores do Corinthians. Serão recebidos pelo Batalhão de Choque - disse o capitão Ricardo Gomes, do 34º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais.

Decisão

Foram disponibilizados 3,2 mil ingressos para a torcida do Corinthians no Mineirão. A quantidade equivale a 5% da capacidade total do estádio, conforme acordo entre as diretorias. Todos os bilhetes foram adquiridos antecipadamente. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e a partida de volta será no domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena