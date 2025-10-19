Coritiba e Athletico empataram em 0 a 0 na noite deste domingo (19), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B. O Furacão ficou com um a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo, mas não aproveitou a vantagem numérica contra o Coxa, que tem a zaga menos vazada, com 21 gols sofridos.

Com o resultado, o Coritiba se manteve na liderança da Segundona, com 57 pontos, cinco pontos a mais que o Goiás, primeiro time fora do G-4. O Athletico ficou na sétima colocação, com 50 pontos, a quatro pontos do Novorizontino, último time dentro do G-4.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo do clássico ficou marcado pela tensão e nervosismo. Logo no minuto inicial, Pedro Morisco deu um susto ao perder a bola na área alviverde, e Viveros não aproveitar.

Aos poucos, o jogo esquentou e teve expulsão do lateral-esquerdo Bruno Melo, do Coxa, aos 25 minutos, por puxar Benavídez na cobrança de lateral e receber o segundo amarelo. Com isso, o zagueiro Tiago Cóser entrou no lugar do atacante Clayson, do Coritiba, e o lateral-direito Madson na vaga de Arthur Dias, amarelado, pelo Furacão.

As melhores chances vieram na bola parada do Athletico, nos pés de Zapelli. Nas duas tentativas, o meia rubro-negro obrigou Morisco a fazer boa defesa e depois bateu raspando o travessão. Ainda teve três jogadas pelos lados, em finalizações sem perigo para fora de Viveros, Julimar e Benavídez.

Na volta do intervalo, o Coxa trocou Gustavo Coutinho por Lucas Ronier, enquanto o Furacão colocou Leozinho para a saída de Léo Derik. Em campo, a primeira finalização foi de Sebá Gómez, em um chutaço que passou perto da trave.

A resposta do Furacão veio com Viveros, que caiu na área em disputa com Jacy e gerou consulta do VAR para um possível pênalti. O árbitro Anderson Daronco (RS), contudo, deu falta do atacante em Maicon na origem da jogada.

A partir daí, a partida ficou truncada e sem oportunidades claras de gol. O Athletico tentava pressionar no abafa e no "chuveirinho" na área, e o Coritiba apostava no contra-ataque, sempre puxado por Lucas Ronier. Os goleiros, entretanto, praticamente não trabalharam. No fim, Leozinho foi o único que assustou em batida rente à trave pela equipe rubro-negra, e Maicon cabeceou em cima de Santos.

Fora de campo, 36.393 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas, em um público total de 38.762. A renda foi de R$ 1.822.060,00.

O que vem por aí?

O Coritiba volta a campo contra o Volta Redonda no sábado (25), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. Já o Athletico recebe o Amazonas na segunda-feira (27), às 21h30, na Arena da Baixada. Os jogos são válidos pela 34ª rodada da Série A.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0X0 ATHLETICO

SÉRIE B DO BRASILEIRO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 19 de outubro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

🥅 Gol: -

🟨 Cartões amarelos: Bruno Melo, Tiago Cóser, Sebastián Gómez e Carlos de Pena (Coritiba); Arthur Dias, Léo Derik, Zapelli, Santos, Aguirre e Viveros (Athletico)

🟥 Cartão vermelho: Bruno Melo (Coritiba)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

⚽ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado (Carlos de Pena), Sebastián Gómez e Josué (Zeca); Clayson (Tiago Cóser), Iury Castilho (Vini Paulista) e Gustavo Coutinho (Lucas Ronier).

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Aguirre, Léo Pelé e Arthur Dias (Madson); Benavídez (Luiz Fernando), Zapelli, Patrick (Velasco) e Léo Derik (Leozinho); Dudu, Julimar (Alan Kardec) e Viveros.