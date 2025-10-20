Barcelona deve quantia milionária por contratação de Vitor Roque
Clube catalão divulga dívida com jogadores comprados nos últimos anos
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona deve 17 milhões de euros (R$ 107,9 milhões) ao Athletico-PR pela contratação de Vitor Roque realizada em 2023. No domingo (19), o clube catalão divulgou suas contas diante da Assembleia de Sócios, que revelou uma dívida de 159 milhões de euros (R$ 1 bilhão) a serem pagos por compras de jogadores.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A dívida do Barcelona com o Athletico-PR por Vitor Roque é tratada como curto prazo, o que significa que o clube catalão pretende quitar o valor ainda na atual temporada. Além do atacante brasileiro, nomes como os de Raphinha, Lewandowski, Koundé, Ferran Torres e Dani Olmo também estão na lista.
O caso de Vitor Roque no Barcelona é emblemático, uma vez que o atacante deixou o clube e foi vendido ao Palmeiras no início de 2025. O brasileiro é o único atleta com o qual o clube possui uma dívida acima dos 10 milhões de euros (R$ 63,4 milhões) e que não está mais presente no elenco comandado pelo técnico Hansi-Flick.
Existem outros casos como os de Vitor Roque, mas com jogadores que custaram um valor muito menor aos cofres do Barcelona, como são os casos de Pau Victor, Abde Ezzalzouli, Ibrahim Diarra, Kika Nazareth e Jorge Cuenca.
Barcelona recupera investimento em Vitor Roque
Apesar de ainda ter dívida com relação a compra de Vitor Roque, o Barcelona recuperou grande parte do investimento feito pelo atacante. No início de 2025, o clube catalão acertou a venda do jogador ao Palmeiras por 25,5 milhões de euros (R$ 161,8 milhões, na cotação atual).
Na Catalunha, Vitor Roque atuou em apenas 16 partidas e marcou somente dois gols. No Palmeiras, o centroavante é uma das peças mais importantes da equipe de Abel Ferreira e luta pela artilharia do Brasileirão.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias