O Flamengo terá novo desfalque em meio à disputa da Copa Intercontinental. Matheus Cunha foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento do filho e voltará ao Brasil. Ele deixa Doha, capital do Catar, na madrugada desta quinta-feira (11), à 1h30 (horário local, 19h30 de quarta-feira no horário de Brasília).

Desta forma, o goleiro não estará à disposição para o duelo com o Pyramids, do Egito, pela Copa Challenger — a semifinal do Mundial. Ainda não foi definido se, em caso de classificação rubro-negra, o jogador retornará ao Catar para enfrentar o Paris Saint-Germain.

Sem Matheus Cunha, as únicas opções do Flamengo para a meta são o titular Agustín Rossi e o jovem da base Dyogo Alves. O regulamento não permite a inscrição de novos atletas ao longo da competição e, portanto, o grupo ficará com 25 jogadores.

Provável despedida de Matheus Cunha no Flamengo

Matheus Cunha está de saída do Flamengo e defenderá o Cruzeiro na próxima temporada. O goleiro, cujo vínculo com o Rubro‑Negro termina no próximo dia 31, assinou pré-contato para defender o clube mineiro a partir de janeiro.

Assim, a provável ausência do jogador de 24 ano pelo restante da Copa Intercontinental marca o fim do ciclo dele na Gávea. Promessa das categorias de base do São Paulo, o Matheus Cunha foi trazido para o Flamengo ainda no sub‑20 e chegou a atuar como titular sob o comando de Jorge Sampaoli. Ao total, foram 55 partidas com o Manto Sagrado.

Matheus Cunha em treino do Flamengo durante a Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

