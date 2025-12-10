A principal dúvida na escalação do Cruzeiro foi solucionada. Leonardo Jardim, que testou tanto Arroyo, quanto Sinisterra durante a semana, optou por escalar Arroyo como titular nesta quarta-feira (10) contra o Corinthians.

O equatoriano vinha substituindo Wanderson, que se lesionou contra o Palmeiras, já se recuperou, mas não está apto para o jogo da semifinal por estar suspenso. Entretanto, Arroyo sentiu dores musculares contra o Ceará e ficou fora contra o Botafogo.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a ausência, Sinisterra ganhou uma oportunidade, tanto contra o Vozão, quanto contra o Glorioso, e agradou o técnico Leonardo Jardim.

Nos dois treinos que teve nesta semana, o comandante celeste chegou a testar as duas opções e tomou a decisão nesta quarta-feira, antes do duelo pela semifinal da Copa do Brasil.

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Corinthians vem com: Cássio: William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero; Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Arroyo.

Enquanto isso, Dorival Júnior escalou o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martinez, Maycon, André Carrillo, Bidon; Memphis e Yuri Alberto

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CORINTHIANS

COPA DO BRASIL - SEMIFINAL

📆 Data e horário: quarta-feira (10/12), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada e streaming) e Amazon Prime (streaming)

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

🖥️ VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC);

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero; Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Arroyo.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martinez, Maycon, André Carrillo, Bidon; Memphis e Yuri Alberto