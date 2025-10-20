O técnico do Athletico, Odair Hellmann, criticou o atacante Lucas Ronier, do Coritiba, após o empate em 0 a 0 no domingo (19), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B. O comandante rubro-negro falou que o jovem jogador "precisa baixar a bola".

Odair Hellmann foi atingido por um isqueiro, arremessado por um torcedor coxa-branca no segundo tempo da partida, e comparou com o comportamento do camisa 11 coxa-branca, que já foi afastado durante a Segundona por indisciplina. Nas redes sociais, depois do jogo e da entrevista coletiva, Lucas Ronier alfinetou o treinador.

- É muito mais pelo ato que pela minha dor. Daqui a pouco estão brigando na rua. É esse tipo de situação que não leva a nada no futebol. É mostrar macheza, como o Ronier quis mostrar (na partida). Ele tem muita farinha para comer na carreira. Se ele baixar a bola, é um bom jogador e tem qualidade. Se não baixar, vai ser mais uma promessa que vai ficar pelo caminho. Ele é um jovem promissor, mas muito balaquento e se acha demais. Tem que baixar a bola dele. Quando baixar a bola, certamente a projeção vai ser maior. Para profissional de verdade, a humildade faz a diferença - afirmou o técnico do Furacão.

Lucas Ronier se recuperou de lesão muscular, voltou a jogar após três partidas e entrou no segundo tempo no lugar de Gustavo Coutinho. A entrada dele fez o Coritiba, com um a menos, ganhar mais tempo em campo e até arriscar o contra-ataque.

Na temporada, o atacante tem sete gols e uma assistência em 35 jogos. O treinador Mozart, ao saber da crítica de Hellmann, defendeu o atleta alviverde.

- O Lucas Ronier não é mais uma promessa. Para mim, é um dos melhores jogadores do campeonato, inclusive. Hoje o futebol está meio sensível, e coisas que acontecem no campo, ficam no campo. Num clássico, talvez o Odair não entenda a rivalidade (Atletiba), é um jogo quente e, às vezes, uma palavra fora de lugar acontece, mas acaba ali dentro. Ronier tem um futuro fantástico, peço a Deus que ele trilhe os caminhos do Igor Jesus, Igor Paixão, Matheus Cunha. O mundo vai se abrir para ele. Mais uma vez, o Coritiba está revelando um jogador de nível internacional - avaliou o comandante coxa-branca.

Coritiba e Athletico na Série B

Com o empate no clássico, o Coritiba é o atual líder da Série B, com 57 pontos, três pontos acima do Novorizontino, quinto colocado. O Athletico ocupa a sétima posição, com 50 pontos, a quatro pontos do Remo, último time dentro do G-4.