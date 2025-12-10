Escalação do Fluminense: Zubeldía tem escolha difícil contra o Vasco

A suspensão de Agustín Canobbio tirou do Fluminense uma das peças mais estáveis do time desde a chegada de Luis Zubeldía. O uruguaio, titular em praticamente todas as partidas do treinador, não enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (11), no Maracanã, e obrigou a comissão a lidar com a decisão mais sensível da semifinal: quem vai ocupar o lado direito do ataque.

Nos últimos jogos, Soteldo transformou essa lacuna em oportunidade. O venezuelano encerrou um jejum de mais de 400 dias com dois gols contra o Grêmio e, diante do Bahia, voltou a aparecer bem, entrando no segundo tempo e construindo a jogada da assistência para Thiago Silva fechar o placar. A comissão técnica entende que o camisa 7 vive seu melhor momento desde que chegou ao clube, não só pela influência ofensiva, mas também pelo comportamento defensivo.

— Acho que o Soteldo fez um trabalho bastante completo. Fez os gols, cuidou da bola e se sacrificou defensivamente, às vezes armando uma linha de cinco e roubando bolas. É uma boa notícia, porque não só ajudou o time, como isso permitiu que ele também pudesse fazer gols — disse o Zubeldía após a vitória em Porto Alegre.

Na saída do Maracanã no domingo, após garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o técnico foi questionado sobre a lacuna deixada por Canobbio e admitiu que estuda variações táticas. Uma possível "outra estrutura" é conhecida pelo elenco. Após o Mundial de Clubes, o Fluminense chegou a atuar com três volantes. A opção daria ao time mais pressão central e controle de posse, além de proteger a zona onde o Vasco costuma acelerar com transições rápidas.

O cenário da decisão do Fluminense

Soteldo chega com vantagem do momento e a confiança renovada, mas a alternativa com três volantes não surpreenderia o elenco, que já executou essa estrutura em jogos decisivos da temporada.

Assim, a provável formação tem duas versões:

Com Soteldo:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.

Com três volantes:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Serna e Everaldo.

O clássico abre a disputa pela vaga na final da Copa do Brasil, com a volta marcada para domingo, também no Maracanã. Zubeldía segue com a "escolha difícil" — entre premiar a retomada de Soteldo ou reforçar o setor que controla o jogo — para preencher o espaço do jogador que mais simboliza sua identidade competitiva: Canobbio.