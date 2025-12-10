Promessa do São Paulo entra na mira da Roma e pode receber proposta milionária

Nicolas Bosshardt, lateral-esquerdo formado na base do São Paulo, despertou o interesse da Roma, da Itália. A informação publicada inicialmente pela Trivela foi confirmada pelo Lance!. O jogador ganhou destaque na final da Copa do Brasil Sub-20, nesta terça-feira (9), ao marcar um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, resultado que garantiu o bicampeonato ao Tricolor.

O jovem passou a integrar o radar do elenco principal ao longo da temporada e fez sua estreia profissional na partida contra o Fluminense, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo apurado pela reportagem, o atleta pode receber uma oferta na casa dos 5 milhões de euros, aproximadamente 32 milhões de reais na cotação atual.

A tendência é de que uma proposta oficial seja apresentada apenas no segundo semestre de 2026. Nicolas já era observado com bons olhos pela comissão técnica e por jogadores do time profissional desde as categorias de base.

Nicolas já foi alvo do Barcelona

Não é a primeira vez que Nicolas entra no alvo da Europa. Promessa da base são-paulina, Bosshardt acumula boas temporadas desde o Sub-17, quando disputou 38 jogos em 2024, marcou sete gols e distribuiu sete assistências. Em 2025, já pelo Sub-20, soma 15 partidas, cinco gols e duas assistências. Sua versatilidade chama a atenção: além de lateral, também atua como meia-esquerda, função em que potencializa sua vocação ofensiva.

No último ano, o atleta foi eleito pelo jornal espanhol AS como o melhor lateral-esquerdo de sua categoria e passou a ser monitorado por clubes europeus como Barcelona e Stuttgart. Inclusive, em abril, participou de um intercâmbio na Alemanha, onde treinou com a equipe Sub-21 do Stuttgart, após disputar a Dallas Cup Sub-19 contra times como Real Madrid e Newcastle.