Corinthians terá mudanças para pegar o Cruzeiro; veja a escalação

O Corinthians está escalado para o jogo de ida semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), o Timão entra em campo para encarar o Cruzeiro, no Mineirão. Dorival Júnior fez mudanças na equipe e promoveu a força máxima que tem à disposição.

Raniele, com um edema no joelho esquerdo, não participou dos dois últimos treinamentos e sequer foi relacionado. Para o seu lugar, Dorival Júnior escalou José Martínez. O venezuelano marcou na última partida do Corinthians, o empate por 1 a 1 com o Juventude.

Será o reencontro do volante com o Cruzeiro. No dia 23 de novembro, o Corinthians foi derrotado por 3 a 0 pelo adversário, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. José Martínez foi expulso por agressão em Matheus Pereira, e chegou a ser punido financeiramente pela direção do Timão.

Na defesa, Dorival Júnior opta pela experiência e escalou uma dupla com Gustavo Henrique e André Ramalho. O treinador deixou João Pedro, que vinha sendo o titular nas últimas rodadas do Brasileirão, no banco de reservas.

Garro também começa a decisão como suplente. O argentino se recupera de uma lesão na panturrilha direita, avançou no tratamento, participou dos treinamentos que antecederam o duelo, mas não está apto para os 90 minutos. Breno Bidon terá a missão de armar a equipe.

Memphis e Yuri Alberto voltam a formar dupla de ataque após cinco jogos. A última vez foi na derrota por 1 a 0 para o Ceará, no dia 20 de novembro, na Neo Química Arena. O holandês está recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo, enquanto o centroavante volta após ser baixa por um edema na sínfise púbica, na região da virilha.

O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.

Atenção

O Timão inicia a partida com dois jogadores pendurados: o lateral-direito Matheuzinho e o meia Rodrigo Garro. O jogo de volta será no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O vencer da semifinal encara Vasco ou Fluminense na decisão.