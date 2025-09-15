Escalação: Athletico espera retornos e tem dois desfalques contra a Chapecoense

O Athletico terá dois desfalques para a "decisão" contra a Chapecoense na terça-feira (16), às 21h35 (de Brasília), na Arena Condá, pelo fechamento da 26ª rodada da Série B. Por outro lado, o técnico Odair Hellmann aguarda dois retornos.

O zagueiro Carlos Terán e o volante Felipinho cumprem suspensão na partida. O primeiro foi expulso, enquanto o segundo recebeu o terceiro cartão amarelo, ambos diante do Botafogo-SP.

Para a zaga, o treinador rubro-negro vive a expectativa de ter duas opções do departamento médico. Arthur Dias se recuperou de dores musculares na coxa, já voltou a treinar com o grupo e deve ficar à disposição. Já Léo Pelé, que não joga há mais de um mês, está em transição de uma lesão na coxa e também pode ser novidade entre os relacionados.

No meio, Dudu e Élan Ricardo aparecem como as principais alternativas. A dupla foi titular na eliminação contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, quando Odair Hellmann poupou quatro atletas da formação inicial. Diogo Riquelme, que não tem sido relacionado, é opção mais remota.

O time titular ainda pode ter alteração no ataque. Julimar, que começou uma partida após 10 meses, pede passagem, e Mendoza é ameaçado no setor.

Arthur Dias deve ser opção na zaga do Athletico contra a Chapecoense. Foto: Hedeson Alves/AGIF

Provável escalação do Athletico x Chapecoense

Santos; Benavídez, Aguirre, Léo Pelé (Arthur Dias) e Esquivel; Dudu (Élan Ricardo), Patrick e Zapelli; Mendoza (Julimar), Leozinho e Viveros.

Athletico define estratégia contra a Chapecoense

Embalado com três vitórias seguidas, o Athletico vai encarar o melhor ataque da Série B e deve apostar no contra-ataque em Chapecó. O time de Gilmar Dal Pozzo fez 36 gols em 25 jogos, com média de 1,44. A defesa é a quinto menos vazada, com 24 gols sofridos.

Por outro lado, o Furacão de Odair Hellmann está logo atrás como segundo melhor ataque, com 34 gols, e é o time que mais marca fora de casa: 20 gols em 12 confrontos, com média de 1,66. O sistema defensivo é o que preocupa, com 34 gols sofridos, à frente apenas do Botafogo-SP, com 36.

- O jogo de transição é uma característica que nossos jogadores impõem ao jogo. Quando você joga com linha de cinco, fatalmente tem dois alas que atacam e buscam a profundidade. (Arena Condá) É um campo que dá para a gente jogar. Também temos como característica ter jogadores por dentro, que tem a qualidade de fazer aproximação, mas não vamos abdicar da nossa velocidade, porque tem rendido frutos - analisou Fábio Moreno, em entrevista coletiva.

A diferença do Athletico para a Chapecoense, que abre o G-4, é de cinco pontos. A equipe paranaense tem 36 pontos, enquanto o clube catarinense soma 41 pontos.

