Botafogo está escalado com mudanças para enfrentar o Palmeiras; veja time
Glorioso vai a campo pressionado por resultado positivo fora de casa
O Botafogo está escalado para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Martín Anselmi, com desfalques, não fugiu das projeções.
Sem o zagueiro Barboza e o volante Allan, suspensos, o argentino escalou Ferraresi na zaga e voltou com Montoro no meio-campo. Outra mudança foi no ataque, saindo Arthur Cabral e entrando Júnior Santos.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Raul, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Medina e Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Júnior Santos.
Do outro lado, o Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, tem o seguinte 11 inicial: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas, Jhon Arias e Mauricio; Allan e Flaco López.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 7ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de março, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
⚽ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas, Jhon Arias e Mauricio; Allan e Flaco López.
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Raul, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Medina e Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Júnior Santos.
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
