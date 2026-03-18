Muitos desfalques! Confira escalação do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Sem técnico, o Cruzeiro enfrenta o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, além de não contar com um treinador efetivo, a Raposa ainda não contará com uma série de titulares.

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O goleiro Cássio é um dos principais desfalques. Com uma lesão multiligamentar no joelho, o camisa 1 sequer deve atuar novamente em 2026.

Mais a frente, Lucas Romero não joga mais em março. O volante teve uma fratura na costela na final do Campeonato Mineiro e deve retornar apenas no próximo mês.

Outro jogador que teve um problema no clássico decisivo foi Kaio Jorge. O atacante teve um trauma no pé direito, se recuperou, mas não chegou a treinar com o restante dos jogadores. Além deles, Matheus Pereira também é baixa para Wesley Carvalho por estar suspenso.

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Wesley Carvalho (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sendo assim, o Cruzeiro vem a campo com: Matheus Cunha; William, Fabricio Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Japa; Arroyo, Neyser.

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Athletico-PR x Cruzeiro

Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A Raposa vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa. No momento, a diretoria celeste tem negociações em andamento com Artur Jorge.

A situação do Cruzeiro no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.

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