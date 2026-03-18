Fifa condena Botafogo por dívida na compra de Artur; clube irá recorrer

Alerta ligado para o Botafogo com mais uma dívida gerada por contratações. A Fifa condenou a SAF de John Textor a pagar R$ 35 milhões ao Zenit, da Rússia, por parcelas pendentes na compra do atacante Artur, contratado no início de 2025.

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A informação foi publicada pelo "UOL" e confirmada pela reportagem do Lance!. O montante é referente a três parcelas atrasadas no valor de 1,9 milhão de euros (cerca de R$ 11,5 milhões), além de juros e multa previstos em contrato.

O Botafogo irá recorrer nos próximos dias. A Fifa, por sua vez, estipulou o prazo de 45 dias para o clube quitar o débito. Caso isso não acontece, entrará novamente na lista do transfer ban, ficando proibido de registrar jogadores, assim como aconteceu em janeiro e fevereiro deste ano devido à dívida com o Atlanta United pela contratação de Thiago Almada, em 2024.

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John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Gazeta Press)

Botafogo e Zenit fizeram duas negociações

Em janeiro de 2025, logo após a temporada brilhante de 2024 com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo contratou Artur junto ao clube russo por 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação da época. O Glorioso ficou com 80% dos direitos econômicos do atacante.

No mesmo período, Textor vendeu o craque Luiz Henrique, destaque absoluto em 2024, por 35 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões). Luiz Henrique segue em evolução na Rússia, enquanto Artur não rendeu o esperado com a camisa do Botafogo.

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