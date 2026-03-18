Rafael alcançará marca importante pelo São Paulo no Brasileirão; veja números do goleiro

O goleiro Rafael está prestes a alcançar a marca histórica de 100 como goleiro do São Paulo em duelos do Brasileirão na noite desta quarta-feira (18), quando o time vai enfrentar o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), na Arena MRV, pela sétima rodada. Um dos capitães do Tricolor deve ser titular e entrará na lista como um dos cinco a conseguirem o feito pelo clube.

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Até o momento, apenas quatro atletas conseguiram o feito: Tiago Volpi (113), Zetti (154), Waldir Peres (185) e Rogério Ceni (575).

- Eu já falei várias vezes sobre o amor que tenho pelo clube e de como me sinto honrado em vestir essa camisa e representar o São Paulo dentro de campo. Poder alcançar essa marca de 100 jogos somente no Campeonato Brasileiro é mais um motivo de muito orgulho - disse o goleiro.

- Sempre me senti em casa e fui muito bem tratado por todos aqui. Desde os meus primeiros dias, a torcida me respeitou bastante. Espero seguir no São Paulo por muito tempo e farei de tudo para conquistar mais títulos pelo clube - afirmou Rafael.

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Contratado pelo São Paulo no final de 2022, Rafael fez a sua estreia pelo clube no ano seguinte. De lá pra cá, o arqueiro entrou em campo 193 vezes, conquistou 88 vitórias, 50 empates e sofreu 55 derrotas. Em 79 ocasiões, saiu de campo sem ser vazado.

Já pelo Campeonato Brasileiro, Rafael atuou em 99 jogos, venceu 42, empatou 23 e perdeu 34. Foram 36 partidas sem sofrer gol. Nesta temporada, foram seis jogos, com cinco vitórias e um empate, além de três jogos sem sofrer gols.

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Goleiros com mais jogos pelo São Paulo no Brasileirão:

1º – Rogério Ceni (575) 2º – Waldir Peres (185) 3º – Zetti (154) 4º – Tiago Volpi (113) 5º – Rafael (99)

Rafael pelo São Paulo no Brasileirão

99 jogos 42 vitórias 23 empates 34 derrotas 36 jogos sem sofrer gols

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