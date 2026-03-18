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Rafael alcançará marca importante pelo São Paulo no Brasileirão; veja números do goleiro

Goleiro chegará ao seu 100° jogo em Campeonato Brasileiro pelo Tricolor

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 18/03/2026
17:36
(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
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O goleiro Rafael está prestes a alcançar a marca histórica de 100 como goleiro do São Paulo em duelos do Brasileirão na noite desta quarta-feira (18), quando o time vai enfrentar o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), na Arena MRV, pela sétima rodada. Um dos capitães do Tricolor deve ser titular e entrará na lista como um dos cinco a conseguirem o feito pelo clube.

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Até o momento, apenas quatro atletas conseguiram o feito: Tiago Volpi (113), Zetti (154), Waldir Peres (185) e Rogério Ceni (575).

- Eu já falei várias vezes sobre o amor que tenho pelo clube e de como me sinto honrado em vestir essa camisa e representar o São Paulo dentro de campo. Poder alcançar essa marca de 100 jogos somente no Campeonato Brasileiro é mais um motivo de muito orgulho - disse o goleiro.

- Sempre me senti em casa e fui muito bem tratado por todos aqui. Desde os meus primeiros dias, a torcida me respeitou bastante. Espero seguir no São Paulo por muito tempo e farei de tudo para conquistar mais títulos pelo clube - afirmou Rafael.

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Contratado pelo São Paulo no final de 2022, Rafael fez a sua estreia pelo clube no ano seguinte. De lá pra cá, o arqueiro entrou em campo 193 vezes, conquistou 88 vitórias, 50 empates e sofreu 55 derrotas. Em 79 ocasiões, saiu de campo sem ser vazado.

Já pelo Campeonato Brasileiro, Rafael atuou em 99 jogos, venceu 42, empatou 23 e perdeu 34. Foram 36 partidas sem sofrer gol. Nesta temporada, foram seis jogos, com cinco vitórias e um empate, além de três jogos sem sofrer gols.

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Goleiros com mais jogos pelo São Paulo no Brasileirão:

  1. 1º – Rogério Ceni (575)
  2. 2º – Waldir Peres (185)
  3. 3º – Zetti (154)
  4. 4º – Tiago Volpi (113)
  5. 5º – Rafael (99)

Rafael pelo São Paulo no Brasileirão

  1. 99 jogos
  2. 42 vitórias
  3. 23 empates
  4. 34 derrotas
  5. 36 jogos sem sofrer gols

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Rafael, goleiro do São Paulo, fez trabalho no campo do CT da Barra Funda.
(Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

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