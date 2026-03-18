Freytes é cortado de Vasco x Fluminense; veja relacionados

Freytes não joga o clássico entre Vasco e Fluminense nesta quarta-feira (18) pelo Brasileirão no Maracanã. O zagueiro foi cortado da relação por conta do corte sofrido na testa na partida contra o Athletico-PR para evitar impacto na região. Entre os relacionados, o Tricolor ganhou o reforço de Guga, recuperado de quadro gripal.

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Freytes teve um choque na vitória tricolor contra o Furacão neste domingo (15). Mesmo após a contusão, o jogador seguiu em campo com uma toca de proteção. Ainda no vestiário, depois do apito final, o defensor levou oito pontos na região do supercílio direito.

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vive um excelente momento sob o comando do técnico Luís Zubeldía. Em 2026, a equipe sofreu apenas duas derrotas, somando ainda 11 vitórias e três empates — números que refletem a consistência do time ao longo da temporada.

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Atuando em casa, o Flu mantém uma impressionante invencibilidade. A última derrota como mandante aconteceu em setembro de 2025, quando foi superado pelo Corinthians por 1 a 0. Desde então, a equipe tem se mostrado extremamente sólida diante de sua torcida.

Veja os relacionados do Fluminense

Goleiros

Fábio

Marcelo Pitaluga

Vitor Eudes

Defensores

Júlio Fidelis

Guga

Guilherme Arana

Ignácio

Igor Rabello

Jemmes

Renê

Samuel Xavier

Meio-campistas

Alisson

Hércules

Lucho Acosta

Martinelli

Otávio

PH Ganso

Atacantes

Canobbio

Castillo

John Kennedy

Kevin Serna

Savarino

Soteldo

No Campeonato Brasileiro Série A, o Fluminense ocupa atualmente a terceira colocação, com 13 pontos, mantendo-se firme na briga pelas primeiras posições. Para o clássico, Zubeldía terá à disposição um elenco praticamente completo, o que aumenta ainda mais as expectativas por um bom desempenho da equipe.

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Freytes com curativo na testa em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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