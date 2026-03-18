Freytes é cortado de Vasco x Fluminense; veja relacionados
Jogador teve corte na testa contra o Athletico-PR
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Freytes não joga o clássico entre Vasco e Fluminense nesta quarta-feira (18) pelo Brasileirão no Maracanã. O zagueiro foi cortado da relação por conta do corte sofrido na testa na partida contra o Athletico-PR para evitar impacto na região. Entre os relacionados, o Tricolor ganhou o reforço de Guga, recuperado de quadro gripal.
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Freytes teve um choque na vitória tricolor contra o Furacão neste domingo (15). Mesmo após a contusão, o jogador seguiu em campo com uma toca de proteção. Ainda no vestiário, depois do apito final, o defensor levou oito pontos na região do supercílio direito.
Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vive um excelente momento sob o comando do técnico Luís Zubeldía. Em 2026, a equipe sofreu apenas duas derrotas, somando ainda 11 vitórias e três empates — números que refletem a consistência do time ao longo da temporada.
Atuando em casa, o Flu mantém uma impressionante invencibilidade. A última derrota como mandante aconteceu em setembro de 2025, quando foi superado pelo Corinthians por 1 a 0. Desde então, a equipe tem se mostrado extremamente sólida diante de sua torcida.
Veja os relacionados do Fluminense
Goleiros
Fábio
Marcelo Pitaluga
Vitor Eudes
Defensores
Júlio Fidelis
Guga
Guilherme Arana
Ignácio
Igor Rabello
Jemmes
Renê
Samuel Xavier
Meio-campistas
Alisson
Hércules
Lucho Acosta
Martinelli
Otávio
PH Ganso
Atacantes
Canobbio
Castillo
John Kennedy
Kevin Serna
Savarino
Soteldo
No Campeonato Brasileiro Série A, o Fluminense ocupa atualmente a terceira colocação, com 13 pontos, mantendo-se firme na briga pelas primeiras posições. Para o clássico, Zubeldía terá à disposição um elenco praticamente completo, o que aumenta ainda mais as expectativas por um bom desempenho da equipe.
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