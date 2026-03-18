A Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional (FECI) divulgou nesta quarta-feira (18) o balanço social de 2025, ano em que completa cinco décadas de existência. A entidade ampliou suas ações nas áreas de assistência social, saúde, educação e geração de renda, consolidando programas voltados ao desenvolvimento integral de crianças, jovens e famílias atendidas.

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Na área de segurança alimentar, a fundação arrecadou mais de 3 toneladas de alimentos, o que possibilitou a entrega regular de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. Os programas de saúde também registraram números expressivos. O Interabilita, voltado à reabilitação física, realizou 2.574 atendimentos de fisioterapia. Já o Interagir somou 14.400 atendimentos, fortalecendo vínculos e promovendo qualidade de vida por meio de atividades terapêuticas e de convivência.

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Projeto do Internacional inclui educação e Bazar Social

Na área da educação, o Programa de Educação Integral (PEI) foi ampliado e passou a atender 400 alunos, com oficinas culturais e esportivas que incluem judô, teatro e atividades de incentivo à leitura e produção literária. Entre os destaques, o lançamento de um livro escrito pelos próprios estudantes participantes.

Fundação de Educação e Cultura do Internacional (Foto: FECI/Divulgação)

Em setembro de 2025, a fundação inaugurou um Bazar Social, iniciativa voltada à sustentabilidade financeira dos projetos e à geração de oportunidades para a comunidade atendida. Em 15 edições, a ação arrecadou mais de R$ 14 mil, valor integralmente revertido aos projetos sociais mantidos pela entidade.

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– Consolidamos compromissos importantes em 2025 e agora estamos em um ano simbólico para a fundação. O objetivo é qualificar ainda mais as ações e ampliar o alcance dos projetos nas mais diversas frentes, trazendo um impacto real e positivo para toda a comunidade – afirmou Gustavo Moreira, presidente da FECI.

No ano em que celebra 50 anos, a FECI reforça o convite para que novos parceiros se somem à iniciativa. Pessoas físicas podem contribuir por meio de campanhas e doações diretas. Empresas têm a possibilidade de destinar parte do Imposto de Renda a projetos sociais por meio do Funcriança.

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