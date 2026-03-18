Internacional distribui mais de 3 toneladas de alimentos a famílias carentes em 2025
Fundação de Educação e Cultura do Internacional (FECI) divulgou o balanço de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
A Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional (FECI) divulgou nesta quarta-feira (18) o balanço social de 2025, ano em que completa cinco décadas de existência. A entidade ampliou suas ações nas áreas de assistência social, saúde, educação e geração de renda, consolidando programas voltados ao desenvolvimento integral de crianças, jovens e famílias atendidas.
Acabou o 0 a 0? Brasileirão 2026 derruba marca de 60 anos e faz história
Futebol Nacional
Santos x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão
Santos
Melhores momentos: Bahia vence Internacional e impõe marca negativa histórica no Beira-Rio
Futebol Nacional
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na área de segurança alimentar, a fundação arrecadou mais de 3 toneladas de alimentos, o que possibilitou a entrega regular de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. Os programas de saúde também registraram números expressivos. O Interabilita, voltado à reabilitação física, realizou 2.574 atendimentos de fisioterapia. Já o Interagir somou 14.400 atendimentos, fortalecendo vínculos e promovendo qualidade de vida por meio de atividades terapêuticas e de convivência.
Projeto do Internacional inclui educação e Bazar Social
Na área da educação, o Programa de Educação Integral (PEI) foi ampliado e passou a atender 400 alunos, com oficinas culturais e esportivas que incluem judô, teatro e atividades de incentivo à leitura e produção literária. Entre os destaques, o lançamento de um livro escrito pelos próprios estudantes participantes.
Em setembro de 2025, a fundação inaugurou um Bazar Social, iniciativa voltada à sustentabilidade financeira dos projetos e à geração de oportunidades para a comunidade atendida. Em 15 edições, a ação arrecadou mais de R$ 14 mil, valor integralmente revertido aos projetos sociais mantidos pela entidade.
– Consolidamos compromissos importantes em 2025 e agora estamos em um ano simbólico para a fundação. O objetivo é qualificar ainda mais as ações e ampliar o alcance dos projetos nas mais diversas frentes, trazendo um impacto real e positivo para toda a comunidade – afirmou Gustavo Moreira, presidente da FECI.
No ano em que celebra 50 anos, a FECI reforça o convite para que novos parceiros se somem à iniciativa. Pessoas físicas podem contribuir por meio de campanhas e doações diretas. Empresas têm a possibilidade de destinar parte do Imposto de Renda a projetos sociais por meio do Funcriança.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias