São Paulo toma decisão sobre o futuro de Henrique Carmo, promessa de Cotia
Jogador estreou no profissional este ano
O São Paulo decidiu que irá manter Henrique Carmo até o final do ano. O Lance! apurou que o clube estava negociando um empréstimo com o PSV, time da Holanda, mas as partes envolvidas decidiram manter o atleta até o final do ano pensando em uma valorização de mercado.
Revelado em Cotia, Henrique Carmo estava na mira do PSV como um empréstimo com opção de compra. Agora, deve seguir no elenco do Tricolor Paulista até o final do ano.
Revelado na base do São Paulo, o jogador começou a ser relacionado na última temporada para a equipe profissional. Aos 18 anos, tem contrato com o Tricolor até 2028.
O São Paulo entende que, pensando no orçamento e na situação econômica do time, terá que negociar jogadores nesta temporada.
O Tricolor sabe que algumas Crias de Cotia são interpretadas como grandes ativos financeiros. No momento, o time que algumas saídas serão inevitáveis, mas no caso de Henrique, a ideia é justamente valorizar e negociá-lo, no futuro, por um valor mais alto - o que é bom para o atleta e para os cofres do time.
Henrique Carmo também falou sobre o momento que vive no São Paulo e sobre as oportunidades que está recebendo no time.
- O São Paulo sempre esteve ao meu lado quando precisei. Ver tudo o que passei aqui, o amor que tenho por essa camisa… isso me motiva a buscar meu espaço e realizar coisas grandes no São Paulo - disse.
Henrique Carmo comemorou classificação para Libertadores
O jogador disputa sua primeira Copa Libertadores pelo time profissional do São Paulo. O jogador comemorou a classificação para as quartas de final da competição.
- Muito feliz por receber mais minutos em uma noite de Libertadores, que é uma competição que aprendemos a querer desde novos aqui no São Paulo, mas, acima de tudo, feliz pela classificação. Demos mais um passo importante - completou.
