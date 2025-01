Entenda por que Jürgen Klopp estará em Palmeiras x Bragantino

O duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino desta terça-feira (28) contará com a presença ilustre de Jürgen Klopp, treinador ex-Liverpool e Borussia Dortmund. Além da partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o alemão visitará as instalações do Centro de Treinamento do Massa Bruta, em Atibaia.

Mas, afinal, por que Klopp assistirá ao jogo pelo Paulistão? A resposta é simples: no último dia 14, ele assumiu cargo de chefe global de futebol da Red Bull, dona do Bragantino. Assim, o alemão atuará como mentor das cinco franquias da empresa austríaca ao redor do mundo e ajudará a holding em decisões gerais no esporte.

— Quero que as pessoas nos vejam jogando e, sem ler o nome na camisa, elas deveriam sentir, elas deveriam saber que (somos da Red Bull). O que quero fazer é desenvolver o futebol – desenvolver o futebol para os nossos clubes, para os nossos jogadores e para os nossos talentos, mas também para o futebol em si. Alguém tem de cuidar disso. Então, sim, ajudar o futebol e no mesmo momento, ter sucesso com a Red Bull no longo prazo é muito atraente para mim — afirmou Klopp em evento em Salsburgo, na Áustria.

— Quando você está no cargo de técnico você não tem tempo, porque você joga a cada três dias e é só ganhar, vencer, vencer ou lidar com a derrota. Agora estou livre disso. Tenho tempo e energia para todas as outras coisas. É por isso que foi uma decisão fácil para mim. É uma decisão desportiva e adoro a ideia desportiva da Red Bull. É emocionante, é aventureiro, é inovador e quero fazer parte disso, e agora faço — comentou o alemão sobre o novo cargo.

A visita de Klopp ao Bragantino

A vinda de Jürgen Klopp ao Brasil irá durar de três a quatro dias. Além do jogo contra o Palmeiras, o ex-técnico deve assistir ao confronto com o Novorizontino, no estádio Nabi Abi Chedid, às 19h30 de sexta-feira (31). Entre os dois compromissos da equipe pelo Paulistão, o alemão visitará o CT do clube. Os detalhes da visita foram publicados inicialmente pelo portal "ge" e confirmados pela apuração do Lance!.

