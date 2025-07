Montoro impressiona como titular com atuação ‘nível Almada’ no Botafogo

Joia contratada antes do Mundial de Clubes, Álvaro Montoro impressionou na vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Vasco, no último sábado (12), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa oito do Glorioso teve atuação que fez aumentar a saudade de um craque com passagem recente pelo clube.

Montoro foi titular no Mané Garrincha e viveu, em sua primeira partida no 11 inicial, uma noite de Thiago Almada. Pelo lado esquerdo, a baixa estatura e habilidade lembraram o ex-camisa 23, uma das referências técnicas nos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024.

O meia-atacante de 18 anos participou dos dois gols na capital federal. No primeiro, finalizou a jogada, que deu rebote para o gol de Arthur Cabral, e no segundo achou lindo passe por elevação para o capitão Marlon Freitas, que cruzou para Nathan Fernandes ampliar na pequena área. Ele foi eleito o melhor em campo pelo Botafogo.

- Estou muito contente primeiro pela equipe, por ganhar, por levar os três pontos para casa. Se nota o esforço da equipe, o trabalho, seguimos buscando, trabalhamos na semana para isso. Muito contente por esse jogo e por ganhar o prêmio. O mais importante é ajudar a equipe, é o que me deixa feliz - disse, após o jogo contra o Vasco.

O destaque do argentino foi além do poder de criação no terço final. Ele ganhou 11 de 15 duelos disputados e desarmou sete vezes, conforme estatísticas divulgadas pelo Sofascore Brasil.

Álvaro Montoro foi contratado por 9 milhões de dólares (cerca de R$ 53 milhões à época) junto ao Vélez Sarsfield, da Argentina, clube que o revelou. Ele assinou até o fim de 2029.