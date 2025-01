O Palmeiras segue dando sequência à preparação para encarar o RB Bragantino nesta terça-feira (28), no Allianz Parque, às 19h30, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Os jogadores treinaram na manhã desta segunda, na Academia de Futebol, e o time precisa voltar a vencer na competição. Para isso, o Verdão deve entrar com a equipe que está invicta até aqui.

+ Andreas Pereira recusa renovação com Fulham em meio à negociação com o Palmeiras

Para a partida em casa, o técnico Abel Ferreira deve dar sequência ao rodízio de atletas que vem sendo testado nesta Estadual. Portanto, o provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Thalys.

Esse time, aliás, foi o mesmo que venceu a Portuguesa na estreia da competição, em casa, e também o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

No treinamento deste início de semana, os jogadores foram a campo para aprimorar dinâmicas táticas. Sob o comando da comissão técnica, os atletas fizeram balanços e movimentações específicas partindo do meio de campo e também das laterais. No fim, houve ainda um trabalho de finalizações. Assim como no domingo (26), o meio-campista Emiliano Martínez, novo reforço alviverde, participou em tempo integral das atividades com o elenco.

Um dos destaques desta temporada, com dois gols, ambos na vitória contra a Lusa, e uma assistência na partida contra o Santos, o meio-campista Mauricio falou do seu momento e ressaltou a importância do coletivo.

- Eu tinha uma expectativa de começar bem e consegui. Um primeiro jogo muito bom e também contra o Santos conseguimos uma virada super importante. Além de bons números e boas atuações, o coletivo falou mais alto nesses jogos. Me sinto muito feliz, muito adaptado também. O ano passado foi um momento muito bom pra mim, cheguei e consegui me adaptar super rápido, isso está bem nítido também - falou o camisa 18, que soma, ao todo, 24 partidas e seis bolas na rede pelo Verdão.

Atual tricampeão estadual, o Palmeiras é o vice-líder do Grupo D, com sete pontos. Além das vitórias contra Portuguesa e Santos, empatou com o Noroeste e foi derrotado pelo Novorizontino, na última rodada.

- A gente sabe que a torcida sempre comparece ao Allianz Parque e será um jogo muito importante para nós. Não deixa de ser um jogo de Série A. O Bragantino sempre é uma equipe qualificada e vem para dificultar ainda mais. Mas sabemos o nosso poder em casa, onde temos uma força muito grande e vamos conquistar esses três pontos, se Deus quiser - completou o meia.