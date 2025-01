Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto marca a o início da quinta rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão dos canais de streaming: Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

O Palmeiras perdeu para o Novorizontino por 2 a 1 na última rodada do campeonato. O resultado acabou com uma invencibilidade de 42 jogos sem perder na 1ª fase do estadual. A equipe soma sete pontos após quatro rodadas e deve entrar com força máxima contra o Massa Bruta.

O RB Bragantino, por sua vez, venceu apenas uma das quatro partidas disputadas e ocupa o terceiro lugar do grupo B. Eduardo Sasha será desfalque para o confronto com o Verdão. O jogador entrou no 2º tempo, foi expulso aos 77 minutos, e cumpre suspensão.

Palmeiras e Bragantino se enfrentam nesta terça (28) (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e RB Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x RB BRAGANTINO

5ª RODADA- CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: terça-feira, 28 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Agustín Giay, Naves (Gustavo Gómez), Murilo e Vanderlan; Richard Rios, Fabinho (Aníbal Moreno) e Maurício; Estevão, Felipe Anderson e Thalys (Flaco Lopéz). Técnico: Abel Ferreira.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Gustavo Nunes (Mosquera) e Vinicinho; Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.