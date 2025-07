O primeiro semestre do Campeonato Metropolitano 2025 chegou ao fim com números que reforçam sua importância no calendário do futebol de base da FERJ. A competição, que já revelou nomes de sucesso no futebol mundial como Vini Jr, João Gomes, Paquetá, Caio Alexandre, Paulinho, João Pedro, Andrey Santos, Lázaro, Giovanna, teve 1.117 partidas realizadas, com a participação de 5.531 atletas inscritos e 60 equipes envolvidas, representando diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro.

Com disputas nas categorias Sub11, Sub12, Sub13 e Sub14, em quatro divisões (Série Ouro, Prata, Bronze e Especial), a competição ofereceu oportunidades para atletas mostrarem seu talento em ambientes competitivos, organizados e de alto nível técnico.

Competição Oficial/ Chancelado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e contando com a parceria da EAFERJ, o torneio segue valorizando o desenvolvimento esportivo com responsabilidade, seriedade e compromisso com as categorias de base.

🏆 Confira os Campeões da Taça Guanabara 2025

▶️SÉRIE OURO

SUB11: C.R. Flamengo

SUB12: SAF Botafogo

SUB13: Fluminense F.C.

SUB14: C.R. Flamengo

▶️SÉRIE PRATA

SUB11: S.E. Paraty

SUB12: S.E. Paraty

SUB13: São Cristóvão F.C.

SUB14: Serrano F.C.

▶️SÉRIE BRONZE

SUB11: União Central F.C.

SUB12: Bonsucesso F.C.

SUB13: Boavista S.C. B

SUB14: São Gonçalo E.C.

▶️SÉRIE ESPECIAL

SUB13: Audax Rio

SUB14: A.C. Apollo

📣 Reconhecimento na mídia e celeiro de talentos

Em reportagem especial, o jornal LANCE! destacou o torneio como uma das principais competições de base do estado, ressaltando sua capacidade de oferecer experiências reais de competição para jovens atletas e de colaborar com a formação de árbitros por meio do estágio dos alunos da EAFERJ.

Botafogo campeão do Sub12 da Série Ouro (Foto: Reprodução)

📆 Pausa estratégica e projeção para o segundo semestre

Com o encerramento da Taça Guanabara, a competição entra agora em um período de pausa. O intervalo respeita o calendário escolar e permite um momento de descanso aos atletas, com retorno previsto para agosto com a disputa da Taça Rio, que antecede a Grande Final com os Campeões de cada Série programadas para o fim do ano.

🗣️ Depoimento – Cleytuil Santos

— Finalizamos o primeiro semestre com a sensação de que seguimos no caminho certo, priorizando a formação e o desenvolvimento dos nossos atletas. A cada edição, vemos crescer o envolvimento dos clubes e a entrega dentro de campo, sempre com respeito, disciplina e espírito desportivo. Agradecemos à FERJ, ao Ilmo. Sr. Presidente Rubens Looes e ao Sr. Vice Presidente de Competições Marcelo Vianna pelo apoio incondicional, que tem sido um suporte fundamental para que a competição continue cumprindo seu papel no cenário futebolístico — Cleytuil Santos, coordenador técnico do Campeonato Metropolitano.