Entenda o que os brasileiros precisam para classificar na Libertadores e Sul-Americana

Com o fim da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana se aproximando, os clubes brasileiros vivem realidades bem distintas nas duas competições continentais. Enquanto na Libertadores a maioria segue com boas chances de avançar — com destaque para o Palmeiras, já classificado com 100% de aproveitamento —, na Sul-Americana os times tropeçaram nesta semana, e até já há eliminado antes mesmo da última rodada, como o Cruzeiro.

Libertadores

Grupo A

O Botafogo venceu o Carabobo por 2 a 1, na Venezuela, e segue vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final. A equipe carioca soma agora seis pontos e ocupa a terceira colocação. O Estudiantes lidera o grupo com nove pontos, seguido pela Universidad de Chile, que tem sete. Na próxima quinta-feira, o Botafogo recebe o Estudiantes no Nilton Santos em confronto direto. Depois, também em casa, enfrenta a Universidad de Chile.

Grupo C

O Flamengo empatou com o Central Córdoba por 1 a 1 e continua fora da zona de classificação. Com cinco pontos, o Rubro-Negro está em terceiro lugar. A LDU e o Central Córdoba lideram com oito pontos cada, mas os equatorianos têm melhor saldo de gols. O Flamengo ainda depende apenas de si: recebe a LDU e o Deportivo Táchira nas duas últimas rodadas, ambas no Maracanã.

Grupo D

O São Paulo venceu o Alianza Lima por 2 a 0 no MorumBis e chegou aos dez pontos, muito próximo da classificação às oitavas. Com o empate entre Talleres e Libertad, o Tricolor precisa apenas de mais um empate para avançar. Enfrenta o Libertad e o Talleres nas duas próximas rodadas, ambas em casa.

Grupo E

O Fortaleza goleou o Colo-Colo por 4 a 0 na Arena Castelão e assumiu a vice-liderança com sete pontos, mesma pontuação do líder Racing, que leva vantagem no saldo de gols. O Leão do Pici recebe o Atlético Bucaramanga e encerra a fase de grupos contra o Racing, na Argentina, em um provável confronto direto pela liderança.

Grupo F

O Bahia foi derrotado pelo Nacional por 3 a 1, em Salvador, e perdeu a chance de encaminhar a vaga. Ainda assim, lidera o grupo com sete pontos. O Atlético Nacional chegou a seis e ultrapassou o Internacional, que ficou com cinco após perder por 3 a 1 para os colombianos. O Bahia enfrentará o Atlético Nacional e o Internacional fora de casa. Já o Colorado joga contra o Nacional como visitante e fecha a fase contra o Bahia, em Porto Alegre.

Grupo G

Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2 a 0 fora de casa e garantiu, com duas rodadas de antecedência, vaga nas oitavas e a liderança do grupo. O time paulista soma doze pontos e agora recebe Bolívar e Sporting Cristal no Allianz Parque, buscando terminar com a melhor campanha da fase de grupos.

Sul-Americana: tropeços e pressão

Grupo B

Vitória e Defensa y Justicia empataram por 1 a 1 no Barradão. Ambos os times somam três pontos, mas o Vitória fica na frente pelo saldo de gols. A Universidad de Quito lidera com sete pontos, seguida pelo Cerro Largo, com quatro. O time baiano agora terá dois jogos como visitante — contra Cerro Largo no Uruguai e Universidad de Quito no Equador.

Grupo C

O Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o América de Cali, na Neo Química Arena. O Timão tem cinco pontos, atrás do América, com seis, e do líder Huracán, com dez. A equipe ainda depende apenas de si, mas terá que decidir a classificação fora de casa contra Racing e Huracán.

Grupo D

O Grêmio empatou por 0 a 0 com o Atlético Grau, no Peru, e foi a oito pontos, em segundo lugar no grupo. O Godoy Cruz lidera com dez pontos e será o próximo adversário do Tricolor, na Arena do Grêmio. O time gaúcho precisa vencer para assumir a liderança. Depois, fecha a fase contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai.

Grupo E

O Cruzeiro foi eliminado da competição após empatar por 1 a 1 com o Mushuc Runa, no Equador. Foi o primeiro ponto da equipe em quatro jogos. A Raposa agora apenas cumpre tabela contra Palestino e Unión Santa Fe, ambos no Mineirão.

Grupo F

Com time reserva, o Fluminense perdeu por 1 a 0 para o San José, na altitude de La Paz. O Tricolor soma sete pontos e ocupa a vice-liderança do grupo, atrás do Once Caldas, com nove. O time carioca joga as duas próximas partidas no Maracanã — contra Unión Española e Once Caldas — e precisa vencer ambas para garantir a primeira colocação.

Grupo G

O Vasco foi goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, na Venezuela, e complicou sua situação no grupo. O time carioca tem cinco pontos e está na vice-liderança, enquanto o Lanús lidera com oito. Na próxima terça-feira, o Vasco enfrenta o Lanús na Argentina, no estádio La Fortaleza. Depois, encara o Melgar em São Januário.

Grupo H

O {Atlético-MG} perdeu por 3 a 2 para o Deportes Iquique, no Chile, e conheceu sua primeira derrota na Sul-Americana. Com seis pontos, o Galo está em segundo lugar, atrás do próprio Iquique, que lidera com sete. Cienciano tem quatro e o Caracas, três. O time mineiro joga seus dois últimos jogos no Mineirão — contra Cienciano e Caracas — e precisa vencer ambos para garantir a vaga nas oitavas.