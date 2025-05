André Silva lidera estatísticas no São Paulo em 2025: veja os números

André Silva tem sido um dos principais destaques do São Paulo na temporada 2025. Artilheiro da equipe com dez gols, lidera números e estatísticas no elenco tricolor.

São 24 jogos, sendo onze como titular. De acordo com dados do Sofascore, é o jogador com mais participações em gols (12 no total), maior porcentagem de conversão de chances claras (58% no total), além de só precisar de 3,5 finalizações para marcar. E falando em finalizações, também lidera a estatística no ano, com 16 no total.

O jogador foi destaque no último jogo do São Paulo, válido pela Libertadores. Contra o Alianza Lima, marcou os dois gols da vitória. A presença do jogador tem sido de extrema importância para o momento do Tricolor.

André Silva vive melhor momento pelo Tricolor (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Em sua segunda temporada pelo São Paulo, vira peça-chave

André Silva vive sua segunda temporada pelo São Paulo, mas em uma dinâmica diferente. Com a lesão sofrida por Calleri, que deixará o argentino fora até o final do ano, André foi a solução caseira encontrada.

E tem correspondido da melhor forma. Além dos números, a postura que adota chama atenção. Ao falar dos gols, em zonas mistas e entrevistas, sempre coloca o elenco como pilar.

- Vale ressaltar a grandeza do São Paulo mais uma vez sendo mostrada. São três vitórias fora de casa, isso engrandece ainda mais a história do nosso clube. Muito feliz por isso, muito feliz pelo meu momento, mas muito mais feliz pelo momento da equipe, que pôde vir aqui e consolidar essa vitória. A gente tem que seguir trabalhando com pé no chão e humildade que o melhor ainda está por vir - disse o jogador ao após o confronto contra o Alianza Lima.

Por parte da comissão técnica, André Silva também rende elogios. A boa fase do jogador justifica a opção e a titularidade.

- Acredito que o que está acontecendo com o André, assim como com muitos jogadores, é fruto de uma mentalidade consistente. Digo isso porque, no último jogo, percebi que ele e o Ferreira sentiram o impacto do pênalti perdido. Mesmo assim, hoje fizeram uma ótima partida. Isso demonstra que a equipe tem mantido firmeza emocional e sabe onde quer chegar. Essa postura vale para todos: Luciano, Lucas, Pablo Maia, que está voltando agora, Ruan, atuando como zagueiro, Arboleda - disse Zubeldía.