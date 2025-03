Entenda o divórcio entre Rafinha e Coritiba que ganhou destaque internacional

O Coritiba anunciou a rescisão de contrato do lateral-direito Rafinha na quarta-feira (19) após uma viagem do jogador para a Alemanha. Ele participou da tradicional Copa Beckenbauer, jogo festivo do Bayern de Munique, e não comunicou o clube brasileiro.

O Coritiba havia liberado o atleta para viajar ao país europeu resolver "questões pessoais" no exterior. De acordo com o Coxa, Rafinha apresentou documentações que justificavam a viagem para uma audiência, que precisava ser presencial.

Nos dias seguintes, contudo, o clube alemão passou a divulgar imagens de Rafinha em eventos promovidos na cidade, como um jantar comemorativo. Essas fotos ligaram o sinal de alerta da diretoria do Coritiba.

Além das ações pré-jogo, Rafinha também participou de todas as partidas festivas da competição e era o único jogador ainda em atividade a participar do evento - ele marcou um gol contra o Real Madrid. O Bayern de Munique ficou com o título.

Por conta da viagem à Alemanha, o lateral não disputou o amistoso do Coritiba contra o Santos no domingo (16), na derrota por 4 a 1, no Couto Pereira. Na terça-feira (18), após a repercussão negativa, Rafinha se justificou nas redes sociais e admitiu que nem o Coxa e nem sua assessoria sabiam da participação no jogo de lendas do clube bávaro.

- O Coritiba nem sabia da existência desse torneio. Fui por que quis, assumo toda a responsabilidade e se o que fiz é errado, o único responsável sou eu. Desde quando estava no Olympiacos e no São Paulo, sempre participei dos eventos do Bayern de Munique, sempre sou convidado e me sinto privilegiado por esse reconhecimento. Nem o Coritiba e nem a minha assessoria faltavam com a verdade - explicou Rafinha.

Rafinha em campo pelo Coritiba no Campeonato Paranaense (Foto: Luis Garcia/AGIF)

Ao retornar para a capital paranaense, Rafinha e Coritiba se reuniram para decidir o futuro. O Coxa optou pela rescisão em comum acordo, e o lateral não se opôs. O vínculo entre as partes terminaria no final desta temporada.

Polêmica semelhante no São Paulo

Em 2023, Rafinha participou da celebração dos 10 anos da conquista da Tríplice Coroa pelo Bayern de Munique. Na época, ele atuava pelo São Paulo.

O lateral não chegou a atuar no amistoso festivo, mas a ida para a Alemanha também gerou polêmica. O Tricolor paulista estava envolvido no mata-mata do Paulista e enfrentaria o rival Corinthians.

- Eu acho que vocês deveriam, em vez de ver o lado ruim, me apoiar e me aplaudir. Fiz história no futebol alemão, fui lá receber uma homenagem mais do que justa. Queria saber o que tem de errado nisso. Já tinha combinado isso há mais de um mês, voltei e me representei normal o São Paulo. Nada que fosse escondido - justificou Rafinha, na ocasião.

Rafinha perto da aposentadoria

Com 39 anos, Rafinha esperava encerrar a carreira do clube que o formou. A ideia era buscar o acesso à Série A com o Coritiba e depois trabalhar no próprio Coxa ao pendurar as chuteiras.

No retorno ao Coxa, Rafinha participou de 10 jogos - nove deles como titular - e deu uma assistência. O Coritiba foi eliminado nas quartas de final do Paranaense para o Maringá e na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia.

Antes da segunda passagem, o lateral disputou 51 partidas pelo clube paranaense entre 2004 e 2005, com cinco gols marcados. No período, Rafinha foi campeão estadual e acabou vendido na sequência para o Schalke 04, da Alemanha, por 5 milhões de euros.